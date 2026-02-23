Río Negro: cómo se fortalece la capacitación de proveedores para proyectos petroleros

El Gobierno de Río Negro impulsó una nueva instancia de articulación entre empresas, Estado y YPF para mejorar la competitividad del ecosistema proveedor.

La Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia de Río Negro realizó en la ciudad de Cipolletti un encuentro con más de 120 empresarios locales, orientado a fortalecer la vinculación con la Academia de Proveedores de YPF. La actividad contó con la participación del gobernador Alberto Weretilneck .

El objetivo central fue acercar a pymes y prestadores de servicios de la provincia a herramientas de capacitación y vinculación comercial impulsadas por la empresa energética .

Durante la jornada, funcionarios y representantes técnicos presentaron los principales lineamientos de los programas de formación, enfocados en mejorar los niveles de productividad, competitividad y calidad dentro del entramado de proveedores regionales.

Articulación entre empresas y programas de formación

En el encuentro se brindó información sobre los procesos internos de la compañía, el circuito de compras, la gestión de proveedores y los requisitos para participar en licitaciones y contrataciones. Además, se difundieron oportunidades de capacitación mediante masterclasses y programas específicos para empresas locales.

Desde la organización señalaron que estas instancias buscan facilitar el acceso de las pymes a herramientas que les permitan adaptarse a las exigencias técnicas y operativas del sector energético, en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la exportación.

proveedores YPF Río Negro 1 Con la presencia de Alberto Weretilneck, se desarrolló una jornada orientada a fortalecer la participación de pymes en los proyectos de exportación de energía.

Weretilneck expuso un mapa con las iniciativas energéticas en marcha y repasó el escenario de inversiones proyectadas. En ese marco, hizo referencia a la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como parte del marco normativo destinado a promover nuevos desarrollos.

El mandatario también destacó que el crecimiento de estos proyectos implica una mayor demanda de producción y servicios, y señaló la importancia de que las empresas locales se preparen para ampliar su capacidad operativa.

Desarrollo energético desde Río Negro

En su intervención, el gobernador mencionó el avance de la actividad no convencional desde Vaca Muerta hacia el este provincial, y destacó el desempeño de algunos pozos en ejecución dentro del territorio rionegrino.

Asimismo, planteó que la disponibilidad de recursos naturales requiere políticas públicas, planificación y coordinación institucional para transformarse en desarrollo económico sostenible.

En ese sentido, remarcó la importancia de construir consenso social en torno a los proyectos energéticos, a partir de impactos concretos en el empleo, la actividad económica y las condiciones de vida de las comunidades locales.

El encuentro concluyó con un reconocimiento al trabajo técnico de la Secretaría y con un llamado a sostener la articulación entre el Estado, las empresas y los distintos actores del sector, con el objetivo de consolidar oportunidades de crecimiento productivo en la provincia.