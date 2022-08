YPF luz presentó su informe de sustentabilidad

YPF Luz publicó su Reporte de Sustentabilidad, donde mostró los resultados ambientales, sociales y de gobernanza de la gestión 2021. Entre los aspectos económicos se destacan inversiones por U$S 138 millones y un EBITDA de U$S 321 millones, 42,3% mayor al 2020, además de ingresos por ventas de mas de U$S 441 millones, un 46,4% mas que el año anterior.