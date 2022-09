Ardito: "Vaca Muerta tiene proyectos sumamente competitivos a nivel mundial"

El flamante vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Juan Manuel Ardito , aseguró que “Vaca Muerta tiene proyectos sumamente competitivos a nivel mundial” , porque logrado acortar la brecha con de costos de desarrollo con los mejores plays no convencionales de los Estados Unidos, a través de obsesivo trabajo en la mejora en eficiencia de las operaciones. Consideró que hoy la principal barrera para que Neuquén se convierta en un polo exportador de petróleo y gas es la falta de infraestructura de evacuación, cuello de botella que comenzará a destrabarse con las obras proyectadas y en ejecución en los sistemas de transporte.

“Si miramos hacia atrás, un logro fundamental que ha permitido habilitar todo lo que hoy es una realidad, es la eficiencia. Hoy Vaca Muerta tiene proyectos sumamente competitivos a nivel mundial. Nosotros nos comparamos constantemente con Norteamérica y hemos desarrollado proyectos resilientes a contextos de precios bajos, que justamente hoy no es el caso, con precios del petrolero y futuros del LNG altos. Lo importante es que nos volvimos resilientes a los contextos, lo que baja el riesgo a nuestros planes a futuro y nos vuelven competitivos para atraer inversiones que necesitamos para seguir rompiendo esta frontera y que Vaca Muerta salga al mundo”, destacó el directivo de YPF.

Comentó que uno de los indicadores claves del upstream es el costo de desarrollo, que es la relación entre la inversión y la productividad que tiene un pozo a lo largo de su vida útil, que en el caso de YPF perforó la barrera de los 8 dólares por barril equivalente de petróleo. “Tenemos algunos proyectos que están llegando a los 7 dólares, cuando el best in class de Estados Unidos promedia los 6 dólares”, dijo Ardito, y completó: “Vaca Muerta ha demostrado que la productividad está, la roca es incluso mejor que otros desarrollos shale de Norteamérica. El desafío sigue estando en costos. Todavía hay camino por recorrer”.

En ese sentido, una de las estrategias clave de la compañía pasar por la construcción pozos con ramas laterales cada vez más largas para bajar el costo métrico. “La campaña 2022 tiene la longitud promedio más larga de toda nuestra historia de desarrollo. Hace poco perforamos el pozos más largo de la cuenca, con 4.447 metros de rama horizontal”, comentó el VP de Upstream No Convencional.

“Lo importante es que estamos ganando consistencia en la eficiencia. Estamos dedicando mucho esfuerzo en reducir tiempos planos, que el equipo de perforación se dedique a perforar. Estamos profundizando la tecnología simulfrac que nos permite hacer más con el mismo recurso, logrando 200 etapas de fractura con un sólo set de fractura”, añadió.

Según el responsable de YPF en Vaca Muerta, pozos largos y eficiencia son los puntos clave para el futuro. “Otro es la gente, el recurso humano. En estos 10 años hemos desarrollado un know how técnico no convencional muy sólido en Argentina. Para habilitar todo lo que tenemos por delante, tenemos que asegurar que todas las personas que se se sumarán a Vaca Muerta tengan todas las competencias para hacer su labor, y ese es un desafío para toda la industria”, agregó.

Ardito fue designado hace dos semanas en la vicepresidencia de Upstream No Convencional, en reemplazo del actual CEO Pablo Iuliano. Este joven ingeniero en petróleo ya acumula millas en sus ocho años de experiencia en los principales activos de Vaca Muerta de la compañía.

“Es un orgullo enorme tener esta responsabilidad. Tuve la posibilidad de vivir Vaca Muerta prácticamente desde sus inicios, y cuando veo esos primeros pozos en Loma campana hasta hoy es muy movilizante. Pero me moviliza más todo lo que viene por delante. Si nos ponemos a ver todos los proyectos que tenemos en YPF, no hay otro momento donde hayamos tenido algo similar. Una palabra para definir el futuro es crecimiento”, aseguró.

Subrayó que la compañía planea incrementar este año un 45% la producción de petróleo y 25% la de gas en relación a 2021. “Los resultados han sido muy buenos y por lo tanto estamos invirtiendo más presupuesto que lo original”, dijo.

Y agregó que hoy uno de los grandes desafíos es garantizar la infraestructura para evacuar los recursos de Vaca Muerta, lo cual “se traduciría en divisas del orden a los 25 mil a 30 mil millones de dólares anuales, similares a lo que genera el complejo sojero. Es un cambio de paradigma”.