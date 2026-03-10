VMOS avanza con uno de los desafíos técnicos más complejos del proyecto

El proyecto VMOS avanza en infraestructura clave para llevar el petróleo de Vaca Muerta a los mercados internacionales.

Durante años, el desarrollo del petróleo en Vaca Muerta estuvo condicionado por una limitación estructural: la falta de infraestructura suficiente para transportar grandes volúmenes de crudo hacia los mercados internacionales. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) surgió justamente para resolver ese cuello de botella y permitir que la producción shale alcance una escala exportadora sostenida.

La obra avanza en distintos frentes y recientemente sumó un nuevo hito técnico. La unión transitoria de empresas integrada por Techint y Sacde inició el cruce del Río Negro , uno de los desafíos de ingeniería más relevantes dentro del trazado del oleoducto.

Para ejecutar la maniobra se utiliza tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD), un método que permite instalar tuberías subterráneas sin intervenir directamente el cauce del río. El procedimiento contempla la inserción de aproximadamente 700 metros de tubería de 30 pulgadas que conectará ambas márgenes.

Un desafío técnico clave para el oleoducto

La técnica HDD cuenta con más de cuarenta años de evolución en la industria energética y es considerada uno de los sistemas más seguros y sustentables para atravesar cursos de agua y zonas ambientalmente sensibles.

El sistema funciona mediante herramientas de perforación dirigidas que avanzan por debajo del terreno, guiadas con monitoreo permanente. Para estabilizar el suelo se utilizan lodos biodegradables que permiten sostener la perforación sin afectar el entorno natural.

En el caso del cruce del Río Negro, el proyecto incluye la construcción de un túnel subterráneo de aproximadamente 660 metros. Durante todo el proceso se realiza monitoreo electromagnético en tiempo real para garantizar la precisión de la trayectoria y verificar el comportamiento del terreno.

Además, una vez completada la instalación de la tubería se aplicarán pruebas de integridad con estándares de seguridad que contemplan tolerancia cero a fugas. Este tramo resulta clave porque conecta la producción de petróleo de la cuenca neuquina con el sistema de transporte que desembocará en la costa atlántica.

El oleoducto tendrá una extensión total de 437 kilómetros y permitirá vincular Vaca Muerta con el Mar Argentino, a través de la terminal de exportación ubicada en Punta Colorada.

Avance de obra y desarrollo regional

El proyecto ya registra un avance general del 54% y las tareas continúan en paralelo en distintos puntos del trazado. En la terminal portuaria de Punta Colorada también se registran progresos importantes en la infraestructura de almacenamiento.

Allí se están construyendo seis tanques de gran escala destinados a almacenar el crudo antes de su embarque. Dos de estas estructuras ya muestran un grado significativo de avance. En conjunto, los tanques tendrán una capacidad total de 720.000 metros cúbicos, un volumen pensado para sostener operaciones continuas de exportación.

La dimensión del proyecto también se refleja en su impacto laboral. Actualmente más de 2.500 trabajadores participan de manera directa en la construcción, mientras que otras 7.500 personas lo hacen de forma indirecta en actividades vinculadas a la cadena de suministro y servicios asociados.

En paralelo, unas 500 personas fueron capacitadas o recalificadas para desempeñarse en las distintas etapas de la obra, en un esquema que busca fortalecer el empleo local y la formación técnica vinculada a la industria energética.

VMOS y la inauguración de sus oficinas operativas

Como parte de ese proceso, el proyecto inauguró nuevas oficinas operativas en Sierra Grande, consolidando su presencia en la provincia y reforzando la logística para el desarrollo de los trabajos.

El objetivo operativo es que el sistema comience a funcionar hacia fines de año con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios. La planificación contempla una expansión progresiva hasta alcanzar los 550.000 barriles diarios en 2027.

El VMOS se convirtió además en el primer proyecto de la industria petrolera en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el esquema impulsado por el Gobierno nacional para promover grandes desarrollos productivos.