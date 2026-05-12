Vaca Muerta: qué empresa de servicio está cerca de las 1500 fracturas mensuales

El mapa de las empresas de servicio en Vaca Muerta muestra un dinamismo de alta intensidad. El 2025 estuvo marcado por el desplazamiento de SLB a Halliburton como la compañía más requerida en el fracking del shale argentino , pero ese movimiento parece que solo fue circunstancial.

Según el informe de Luciano Fucello , country manager de NCS Multistage, la empresa de mamelucos rojos comenzó el 2026 con un crecimiento supersónico y está cerca de llegar a las 1.500 fracturas mensuales.

Los datos relevados por +e muestran que Halliburton registró 932 punciones en enero, 982 en febrero, 1.147 etapas de fractura en marzo y 1.317 en abril. La cifra alcanzada en el cuarto mes del año explica el 56% del total de las operaciones en la roca madre y una amplia diferencia con sus competidores que están por debajo de las 400 punciones.

El desempeño de Halliburton se explica gracias a que realizó 931 operaciones en los bloques YPF, 236 punciones para Shell en Cruz de Lorena, 113 fracturas para Chevron en El Trapial y 37 operaciones en Sierra Chata para Pampa Energía.

Halliburton Frack Bakken fractura set equipos fracking Halliburton rozó las 1.500 fracturas mensuales en Vaca Muerta.

La competencia en el fracking

En abril se realizaron un total de 2.335 en Vaca Muerta y, pese a ser uno de los registros más bajos del año, representó un aumento interanual del 15%. Este nivel de actividad permite explicar el movimiento en el tablero de las empresas de servicio.

La sorpresa del mes estuvo a cargo de Tenaris. La compañía del Grupo Techint le arrebató el histórico segundo lugar a SLB y subió un escalón en el podio del fracking del shale argentino. La firma realizó 340 etapas de fractura, lo que significa el 15% de la actividad en Vaca Muerta.

El principal cliente fue Tecpetrol, su empresa hermana dentro del Grupo Techint, con quien realizó 196 operaciones en Fortín de Piedra. También realizó 73 fracturas para Phoenix Global Resources (PGR) en Mata Mora y 71 para TotalEnergies en Aguada Pichana.

La tercera posición fue para Calfrac. La compañía de mamelucos verdes realizó 321 operaciones en la roca madre que se explica por 176 fractura solicitadas por Pan American Energy (PAE) en Lindero Atravesado y 145 punciones pedidas por Pluspetrol en Bajo del Choique.

Operario trabajador petrolero generica fractura fracking El mapa de fracking de Vaca Muerta se reconfigura.

La caída de SLB

El dato más contundente fue que, por primera vez desde la pospandemia, SLB se ubicó en el anteúltimo de las cinco empresas de servicio que están activas en el shale neuquino. Los trabajadores de mameluco azul completaron 319 etapas de fracturas, muy debajo de los niveles que venía sosteniendo en los últimos tres meses.

Si bien sigue teniendo actividad con sus principales clientes, la compañía solo realizó 205 punciones para YPF y 114 fracturas para Vista Energy.

El cierre estuvo a cargo de Servicios Integrales Petroleros (SPI), la división de servicios creada por Pluspetrol tras adquirir los activos de Weatherford. La compañía realizó 38 etapas de fractura en La Calera.