Vaca Muerta busca inversores en Houston

Durante la jornada, también están previstas exposiciones del presidente de YPF, Horacio Marín, y de referentes de empresas como Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Equinor y Chevron, entre otras. También disertarán la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón.

El potencial de Vaca Muerta

Figueroa prevé exponer sobre la importancia de Vaca Muerta como uno de los principales desarrollos no convencionales del mundo, que se encuentra en plena producción y crecimiento. También hablará sobre las fuentes alternativas de energía de la provincia, como la eólica, geotérmica e hídrica, entre otras.

GM2o-RoWsAAzIPU.jpeg El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, regresará a Houston para promocionar Vaca Muerta.

El gobernador destacará que Neuquén cuenta con el 57% del total de la producción argentina de petróleo y el 68% del gas. En alrededor de medio centenar de concesiones no convencionales, que representan 9.982 kilómetros cuadrados y sólo el 33% de la superficie total de Vaca Muerta, se llevan invertidos más de 40.000 millones de dólares en más de 2.700 pozos perforados.

En la Argentina, este sector se ha visto revolucionado en la última década con el inicio de la explotación no convencional de hidrocarburos, a partir de contar en Argentina y, específicamente en la Provincia del Neuquén, con la segunda reserva en importancia del mundo en gas no convencional y la cuarta en petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta.

Gracias al desarrollo de la explotación no convencional de Vaca Muerta hoy en la Provincia del Neuquén produce más del 50% de la producción nacional de petróleo (413.500 barriles diarios) y más del 70% de la producción nacional de gas natural (109 millones de metros cúbicos diarios), valores que se incrementan mes a mes y que seguirán aumentando gracias a las obras de infraestructura de transporte en ejecución y a ejecutar.

47 concesiones en Vaca Muerta

Al día de hoy, la Provincia lleva otorgadas 47 concesiones hidrocarburíferas no convencionales a 35 años de plazo, en las cuales participan más de 15 empresas nacionales e internacionales de primer nivel. Un punto importante a considerar es que estos niveles de inversión y producción mencionados anteriormente abarcan el desarrollo de sólo el 8% de la superficie de Vaca Muerta. Los compromisos de inversión en los proyectos aprobados por la Provincia alcanzan los 200.000 millones de dólares.

la-petrolera-halliburton-podria-irse-del-pais.jpg Vaca Muerta genera récords de producción mes a mes.

Todo este desarrollo alcanzado en Vaca Muerta se dio en un entorno macroeconómico nacional muy desfavorable, de mucha inestabilidad y con cambios permanentes de las condiciones por parte de los distintos gobiernos nacionales que perjudican el desarrollo de inversiones de largo plazo como son las del sector hidrocarburífero.

Para llegar a estos resultados, el Gobierno de la Provincia del Neuquén se comprometió fuertemente desde los inicios de la actividad no convencional en generar las normas adecuadas en materia de cuidado del ambiente, de los recursos hídricos, de seguridad para los trabajadores, acompañando el proceso de adaptación de la cadena de valor local a esta nueva forma de llevar adelante la actividad y también generando en lo que a la Provincia le compete, las condiciones necesarias para dar estabilidad, certidumbre y previsibilidad a las inversiones que se desarrollan en nuestro territorio, de manera de promover y alcanzar la necesaria licencia social que esta actividad requiere.