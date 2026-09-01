Trabajo en Vaca Muerta: qué buscan las empresas en un candidato y cuáles son las nuevas búsquedas de YPF

Trabajar en Vaca Muerta: qué buscan las empresas en un candidato y cuáles son las nuevas búsquedas de YPF.

El currículum sigue siendo una herramienta clave para conseguir trabajo , pero ya no alcanza para definir si una persona es adecuada para un puesto. Las empresas comenzaron a prestar cada vez más atención a las habilidades, la capacidad de aprendizaje, la resolución de problemas y la forma en que cada candidato se desenvuelve frente a situaciones concretas. El cambio se da en un mercado laboral en el que las competencias requeridas se modifican con rapidez, como el de Vaca Muerta .

Según el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambiarán hacia 2030. Entre las capacidades que ganan relevancia aparecen la alfabetización tecnológica, la inteligencia artificial y los datos, pero también el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y el aprendizaje continuo.

Qué habilidades buscan las grandes empresas

De acuerdo a informe publicado por la consultora de recursos humanos Talent Reruiters, la experiencia laboral continúa siendo importante, pero cada vez tiene más peso qué hizo una persona con ese conocimiento y cómo respondió ante distintos desafíos.

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Por eso, los procesos de selección incorporan entrevistas por competencias para conocer cómo actuó un candidato frente a situaciones reales: cómo tomó una decisión, cómo resolvió un problema, qué hizo cuando se equivocó y qué aprendió de esa experiencia.

Desde la firma remarcan que capacidades como “adaptable”, “proactivo” o “orientado a resultados” no alcanzan por sí solas. Para que tengan valor durante una búsqueda laboral deben poder demostrarse a través de comportamientos y experiencias concretas.

También gana importancia la capacidad de aprender. La incorporación de nuevas tecnologías hace que las empresas evalúen qué sabe hacer una persona en el presente, así como también qué posibilidades tiene de incorporar nuevas herramientas y conocimientos.

A su vez, LinkedIn identifica un mayor peso de las búsquedas basadas en habilidades. Según The Future of Recruiting 2025, el 93% de los profesionales de Talent Acquisition considera que evaluar correctamente las habilidades de un candidato es fundamental para mejorar la calidad de las contrataciones.

Trabajar en petróleo y gas: las nuevas búsquedas laborales de YPF

Esta transformación puede verse en las búsquedas laborales que mantiene abiertas YPF. La petrolera busca profesionales para distintas áreas y combina requisitos técnicos específicos con competencias vinculadas al análisis, la autonomía y el aprendizaje.

Una de las vacantes es para Especialista en Confiabilidad y Gestión de Activos, con lugar de trabajo en Neuquén y modalidad 4x1. La búsqueda está dirigida a profesionales graduados en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Industrial, Eléctrica o carreras afines.

Entre los conocimientos requeridos aparecen ingeniería de mantenimiento, confiabilidad operacional, análisis RCA, FMEA y RCM, gestión de riesgos, SAP PM, Power BI y Excel avanzado. También se valoran capacidad analítica, resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación técnica, trabajo en equipo y aprendizaje continuo.

Otra de las oportunidades es para Jefe/a de Construcciones, también en Neuquén. El puesto requiere título de Ingeniería y experiencia previa en construcción, además de capacidad para gestionar distintos frentes de obra de manera simultánea. Entre sus principales responsabilidades se encuentran coordinar equipos, supervisar contratistas, controlar avances, costos, plazos y seguridad, y participar en las distintas etapas de ejecución de proyectos. Se valoran conocimientos de Office, Power BI y SAP, mientras que Primavera e inglés intermedio funcionan como diferenciales.

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YPF también tiene una búsqueda para Contador Público especializado en tributación corporativa, con lugar de trabajo en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, y modalidad 4x1. El puesto requiere al menos cinco años de experiencia vinculada con Impuesto a las Ganancias e Impuesto Diferido. La compañía busca perfiles con conocimientos en normas contables locales e internacionales, cierres contables, auditorías y reporting financiero. También se valoran experiencia en grandes empresas o firmas Big Four, manejo avanzado de Excel y SAP, y capacidad para incorporar herramientas de análisis de datos, automatización e inteligencia artificial.

La aplicación a las búsquedas se realiza a través de la página de LinkedIn de la petrolera.

Cómo preparar un CV para una búsqueda laboral

El avance de los procesos de selección no significa que el CV haya perdido importancia. Por el contrario, sigue siendo la primera presentación de un candidato, pero debe mostrar con claridad qué hizo, qué herramientas utilizó y qué resultados consiguió.

Para aumentar las posibilidades frente a una búsqueda laboral, los especialistas recomiendan evitar descripciones genéricas y destacar las competencias que realmente están relacionadas con el puesto. En posiciones técnicas, por ejemplo, puede ser más relevante detallar el manejo de determinadas herramientas, metodologías o sistemas que incluir una extensa descripción de tareas.

El mercado laboral apunta así a una evaluación que combina experiencia y conocimientos técnicos con habilidades, capacidad de aprendizaje y potencial. Para las empresas, el desafío es encontrar a la persona que mejor pueda responder al puesto y al contexto de trabajo. Para quienes buscan trabajo, demostrar no solo lo que hicieron hasta ahora, sino también lo que pueden aportar frente a nuevos desafíos.