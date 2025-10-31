Según Paolo Rocca, el resultado de las elecciones impulsarán las inversiones en Vaca Muerta

Paolo Rocca en Luxemburgo: CEO de Techint destaca victoria de Milei con 40% en elecciones.

Paolo Rocca , CEO de Techint , expresó optimismo ante inversores en Luxemburgo sobre las elecciones de medio término en Argentina. Destacó que los resultados representan un punto de inflexión para estimular la actividad económica.

Rocca enfatizó que las expectativas del mercado preveían un empate, pero el partido del presidente Javier Milei obtuvo una clara victoria con más del 40% . Esto alteró la percepción de inversores sobre la sostenibilidad del plan de transformación del país.

Impacto legislativo y apoyo internacional

Aunque se trató de elecciones de medio término, Rocca señaló que modifican la representación en el Congreso, en ambas cámaras. Esto otorga al gobierno mayor margen para avanzar en reformas.

Combinado con fuerte respaldo de la administración estadounidense y apoyo financiero sustancial de Estados Unidos, estos factores cambian la visión de la comunidad financiera. Rocca observó un aumento del 30% en el valor del mercado accionario y una reducción de casi 400 puntos básicos en el riesgo país, superando previsiones.

Agua Salada Río Negro Gas Río Negro Tecpetrol.jpeg Agua Salada es el segundo bloque de gas más productivo de Río Negro.

Mejora en financiamiento y proyectos energéticos

Estos cambios elevan la disposición de operadores financieros para respaldar iniciativas en Argentina. Rocca indicó que empresas petroleras ahora acceden mejor a financiamiento externo, aliviando restricciones que condicionaron decisiones en los últimos seis meses.

El ejecutivo anticipa un aumento gradual en inversiones para desarrollar activos en Vaca Muerta. Proyectos de largo plazo, como el de GNL de ENI, podrían impulsarse. Para el primer trimestre, espera más equipos de perforación operando, con mayor actividad en 2026 y 2027, a medida que avanzan reformas sustanciales.

Perspectivas para el sector petrolero

Rocca confía en que el acceso a financiamiento estimule inversiones en proyectos clave pendientes para los próximos dos, tres o cuatro años. Esta dinámica posiciona a Argentina como actor relevante en el sector energético global, atrayendo capital para explotación sostenible de recursos.

El CEO subrayó que los resultados electorales, junto a apoyos internacionales, fortalecen la confianza inversora. Techint, como grupo industrial clave, se beneficia de este escenario para expandir operaciones en hidrocarburos no convencionales.

Este panorama optimista surge en un contexto de recuperación económica, donde Vaca Muerta emerge como pilar estratégico. Inversiones proyectadas podrían elevar producción, generando empleo y divisas. Rocca concluye que la victoria de Milei acelera la transformación, alineando Argentina con demandas globales de energía.