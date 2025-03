¿Se va otra multinacional de Vaca Muerta?: Petronas busca ofertas por La Amarga Chica

Ante la consulta de +e, desde la compañía informaron que "Petronas revisa continuamente su portafolio de negocios en todos los países donde tiene inversiones para asegurar que se ajuste de la mejor manera posible a su estrategia de crecimiento en un panorama energético en constante evolución".

El desembarco de Petronas en Vaca Muerta

La petrolera había desembarcado en Vaca Muerta en 2014, de la mano de YPF, para convertir a La Amarga Chica en uno de los tres yacimientos de mayor producción de petróleo no convencional.

Además, formó parte inicial del proyecto de producción de gas natural licuado (GNL) a gran escala que empuja YPF, y decidió bajarse a fines del año pasado tras la polémica definición de Río Negro por sobre Bahía Blanca para la locación del megaproyecto.

La posible salida de Petronas de Vaca Muerta se suma a la reciente venta de activos de ExxonMobil a Pluspetrol por 1.700 millones de dólares, una cifra que conmovió al mercado y que generó un efecto dominó en otras multinacionales presentes en Neuquén.

Equinor vende sus activos en Vaca Muerta

Tal es el caso de Equinor, que encargó la gestión de búsqueda de oferta al Bank of America (BofA) por su participación en dos áreas de gran potencial productivo: Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte, ambas operadas por YPF, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su venta.

Según confirmaron a +e fuentes de la industria, la compañía noruega explora alternativas sin haber determinado aún su salida de estos proyectos. La empresa posee un 30% de Bandurria Sur, mientras que YPF controla el 40% y Shell el 30% restante. En Bajo del Toro Norte, la petrolera nórdica es propietaria del 50% del capital accionario.

PTC La Amarga Chica YPF Vaca Muerta.jpg Días atrás, YPF puso en marcha la segunda planta de tratamiento de petróleo en La Amarga Chica.

TotalEnergies también explora ofertas

Por otro lado, esta semana el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, confirmó que se inició un proceso de recepción de ofertas por dos activos petroleros en la zona norte de Neuquén.

Los bloques en venta son La Escalonada y Rincón de la Ceniza, cercanos a las áreas que vendió Exxon. Los activos gasíferos de la compañía en la Cuenca Austral y en la Cuenca Neuquina no forman parte de la transacción, con lo cual la compañía no planea retirarse de Vaca Muerta. Las ofertas serán de carácter no vinculante y se gestionarán a través del banco Jefferies.

"No estamos interesados en desarrollar petróleo no convencional por diferentes razones", dijo Pouyanne a Bloomberg, y agregó que si pueden conseguir precios similares a los de Exxon, podrían desprenderse de áreas en la ventana de crudo de Vaca Muerta.