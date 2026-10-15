Schneider Electric lanza una solución que acelera la digitalización de la infraestructura eléctrica en Argentina

En un contexto marcado por la creciente electrificación de la economía, la expansión de las energías renovables y la necesidad de contar con infraestructuras eléctricas más resilientes, Schneider Electric presenta MCSeT con EvoPacT , una nueva generación de celdas de media tensión diseñada para impulsar la digitalización de las instalaciones eléctricas y optimizar la gestión de activos críticos.

Parte de la familia SeT Series , MCSeT está diseñada para aplicaciones de media tensión de hasta 24 kV e incorpora una arquitectura digital nativa que permite ampliar la visibilidad sobre el estado de los equipos, monitorear su desempeño en tiempo real y avanzar hacia estrategias de mantenimiento predictivo.

La solución integra tecnología de aislamiento en aire y el interruptor de vacío EvoPacT HVX, combinando conectividad, confiabilidad y herramientas digitales para responder a las nuevas demandas de industrias, infraestructura crítica y centros de datos.

De la infraestructura eléctrica a la gestión inteligente de activos

A medida que las operaciones se vuelven más dependientes de un suministro eléctrico continuo y de calidad, contar con información precisa sobre el estado de los activos se vuelve cada vez más relevante. En este escenario, la digitalización de la media tensión permite pasar de una gestión basada principalmente en intervenciones programadas a una operación orientada por datos.

MCSeT incorpora monitoreo en tiempo real y capacidades digitales que permiten conocer el estado de los activos, identificar potenciales riesgos y tomar decisiones de mantenimiento de manera más anticipada. Esta visibilidad contribuye a reducir intervenciones innecesarias, optimizar recursos y mejorar la disponibilidad de la infraestructura eléctrica.

“La digitalización de la media tensión permite evolucionar hacia una gestión más predictiva de los activos. Tener información sobre su estado en tiempo real permite anticipar necesidades, priorizar intervenciones y tomar decisiones que impactan directamente en la continuidad y eficiencia de las operaciones”, explica Sergio Ferrari, Director de Power Systems para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Además, la integración con la arquitectura EcoStruxure permite conectar los activos y utilizar herramientas de analytics e inteligencia artificial para ampliar el análisis de la información y apoyar la toma de decisiones.

Mayor confiabilidad para operaciones críticas

Uno de los principales diferenciales de MCSeT es su integración con EvoPacT HVX, un interruptor de vacío desarrollado para ofrecer alta confiabilidad y una extensa vida útil operativa.

La combinación permite mejorar la continuidad del servicio y reducir riesgos asociados a la operación de activos críticos. Al contar con mayor información sobre el estado de los equipos y capacidades de monitoreo continuo, las organizaciones pueden avanzar hacia una gestión del mantenimiento basada en su condición real.

Este enfoque resulta especialmente relevante para sectores donde una interrupción del suministro eléctrico puede tener un impacto directo sobre la continuidad del negocio, como industria, infraestructura crítica y centros de datos.

Una infraestructura preparada para la transición energética

La transformación del sistema energético también está modificando las necesidades de las instalaciones eléctricas. La incorporación de nuevas fuentes de generación, la electrificación de procesos industriales y el crecimiento de operaciones intensivas en energía requieren infraestructuras capaces de responder a mayores niveles de complejidad y variabilidad.

En este contexto, la modernización de la media tensión adquiere un rol estratégico. Las organizaciones necesitan activos que no solo garanticen la distribución segura y confiable de la energía, sino que también permitan obtener información, optimizar su operación y acompañar nuevas demandas energéticas.

MCSeT con EvoPacT responde a este desafío al combinar arquitectura digital nativa, monitoreo, confiabilidad y tecnología de aislamiento en aire en una solución preparada para acompañar la evolución de las instalaciones eléctricas.

Tecnología de aislamiento en aire y sostenibilidad

La sostenibilidad es otro de los pilares de la solución. MCSeT utiliza tecnología de aislamiento en aire, evitando el uso de gases con alto potencial de calentamiento global asociados a tecnologías tradicionales de media tensión.

La transición hacia tecnologías libres de hexafluoruro de azufre (SF6) también puede simplificar la gestión de los activos a lo largo de su ciclo de vida. En sistemas convencionales, la gestión del gas puede requerir monitoreo de presión y densidad, detección de fugas, reposición, control de inventario y procedimientos específicos de mantenimiento.

Según datos de Schneider Electric, la transición hacia tecnologías libres de SF6 puede generar reducciones de hasta 40% en los costos de inspecciones y reparaciones a lo largo del ciclo de vida de los activos, como resultado de la simplificación de la arquitectura de los equipos y la eliminación de procesos auxiliares asociados a la gestión del gas aislante.

“La evolución de la media tensión implica mucho más que incorporar nuevos equipos. Se trata de contar con una infraestructura capaz de ofrecer mayor visibilidad, confiabilidad y eficiencia, y que al mismo tiempo esté preparada para acompañar la electrificación y la transición energética”, agrega Ferrari.

Principales beneficios de MCSeT con EvoPacT

Media tensión de hasta 24 kV .

. Arquitectura digital nativa para una operación más eficiente.

para una operación más eficiente. Monitoreo en tiempo real del estado de los activos.

del estado de los activos. Mantenimiento predictivo basado en datos y condición.

basado en datos y condición. Integración con EcoStruxure para ampliar las capacidades de análisis y gestión.

para ampliar las capacidades de análisis y gestión. Interruptor de vacío EvoPacT HVX para mayor confiabilidad y continuidad del servicio.

para mayor confiabilidad y continuidad del servicio. Reducción de riesgos operativos y optimización del ciclo de vida de los activos.

y optimización del ciclo de vida de los activos. Tecnología de aislamiento en aire , alineada con objetivos de sostenibilidad y descarbonización.

, alineada con objetivos de sostenibilidad y descarbonización. Solución orientada a infraestructura crítica, industria y centros de datos .

. Tecnología preparada para acompañar la electrificación y la transición energética.

Con MCSeT con EvoPacT, Schneider Electric refuerza su visión de Electricity 4.0, combinando electrificación y digitalización para avanzar hacia una infraestructura eléctrica más inteligente, conectada y sostenible. La solución busca acompañar a las organizaciones en un escenario donde la confiabilidad del suministro, la eficiencia operativa y la gestión inteligente de los activos se convierten en factores cada vez más relevantes para la competitividad.