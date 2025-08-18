Río Negro lanzó el concurso público para explorar un nuevo bloque en Vaca Muerta

Este lunes, el Gobierno de Río Negro anunció el lanzamiento del concurso público para adjudicar un permiso de exploración no convencional y una eventual concesión de explotación en el bloque Cinco Saltos Sur , ubicado en la barda norte del Alto Valle y con una superficie de 252 kilómetros cuadrados.

La convocatoria se originó a partir de una iniciativa presentada por Pan American Energy (PAE) , interesada en avanzar sobre el bloque rionegrino de Vaca Muerta. El proceso, oficializado en el Boletín Oficial, abre la posibilidad de que otras compañías compitan con sus propias propuestas.

Los detalles de la licitación

Se trata del llamado a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 01/25 y otorga a PAE el derecho de preferencia en caso de que iguale la mejor oferta presentada durante la licitación.

De acuerdo a información oficial, el pliego fija una inversión mínima de 8,5 millones de dólares. El plan contempla tres etapas: tareas preliminares, perforación y evaluación técnica y económica. En caso de resultados positivos, se prevé un desarrollo con hasta 147 pozos horizontales.

Aguada Pichana Oeste _ PAE 3.jpg Río Negro habilitó a Pan American Energy (PAE) a explorar un nuevo bloque de Vaca Muerta.

A su vez, el programa apunta a la exploración no convencional en el área, con un pozo inicial de al menos 3.000 metros de profundidad y una rama horizontal de 2.000 metros. Con este trabajo se busca recolectar información geológica que aporte detalles sobre el potencial productivo de la zona.

Según la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, la licitación tiene como objetivo sumar nuevas inversiones y consolidar la participación de Río Negro en el desarrollo no convencional, un sector en el que Neuquén concentra la mayor actividad.

Condiciones de participación

Las empresas interesadas podrán adquirir las bases del concurso en la sede de la Secretaría en Cipolletti a partir de hoy, 18 de agosto. Según se indica en la publicación del Boletín Oficial, el valor del pliego es de 5.000 dólares, mientras que el acceso al paquete de información técnica digitalizada se fijó en 5.923 dólares.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 10 de octubre a las 10:00 horas, también en Cipolletti. La apertura de sobres está programada para el mismo día, al mediodía. Cada oferente deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta de 100.000 dólares, según lo establecido en las condiciones oficiales.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que este llamado constituye “una oportunidad para ampliar la frontera de desarrollo en Vaca Muerta con reglas claras y previsibilidad”. La expectativa está puesta en la participación de operadores con experiencia en no convencionales y en la posibilidad de abrir una nueva ventana de actividad para Río Negro. Cinco Saltos Sur se presenta como un bloque estratégico que, en caso de resultar exitoso, podría convertir al Alto Valle en un punto de referencia dentro de la formación de hidrocarburos.

PAE Vaca Muerta Pan American Energy perforador equipo.jpg Las ofertas deberán presentarse hasta el 10 de octubre

“Esta aprobación es parte de una política sostenida para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta en territorio rionegrino. Nos permite avanzar en nuevas áreas que hasta ahora no habían sido consideradas en proyectos exploratorios”, sostuvo la secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya.

“Con esta iniciativa estamos ampliando la frontera de exploración de hidrocarburos no convencionales en la provincia, siguiendo criterios técnicos y ambientales sólidos”, agregó.