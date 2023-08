Récord: Neuquén ya exporta el 30% de su petróleo

Según informó el ministerio de Energía de Neuquén, entre las empresas que más exportaron, se encuentran Vista Energy (la operadora que más exportó con 491.000 barriles), Petronas (470.000), Compañía de Hidrocarburos No Convencional (469.000) y Shell (455.000).

“Estas cifras ratifican lo que veníamos anticipando hace mucho tiempo: un sendero de crecimiento en las exportaciones de nuestros hidrocarburos”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez. “Estamos muy contentos de que esta provincia le siga aportando soluciones al país con el ingreso de divisas y la disminución de importaciones de energía”, añadió.

El fucionario señaló que “esto es posible por el trabajo en conjunto de todos los actores: gobiernos, trabajadores y empresas. Si no se aúnan los esfuerzos, por más que haya petróleo y gas en grandes cantidades, esto no hubiera sido posible”. “debemos seguir redoblando esfuerzos y continuar despejando las trabas que pueden aparecer para la actividad, como las complicaciones para importar equipos y repuestos que todavía no se pueden conseguir dentro de nuestras fronteras”.

Gas

En cuanto al gas, las exportaciones alcanzaron durante junio los 108,48 millones de metros cúbicos, aproximadamente 3,62 MMm3 por día, cifra que representó el 4 por ciento de las ventas de gas provincial de ese mes. El precio promedio de estos envíos fue de 7,87 dólares el millón de BTU, alcanzando un valor total de 31,5 millones de dólares.

Los principales exportadores fueron Tecpetrol (27,4%), Pampa (23,4%), PAE (19,5%), TotalEnergies (18,3%), YPF (9%), Wintershall (1,8%) y Pluspetrol 0,6%).

Según la información de la cartera energética neuquina, en los primeros seis meses de 2023 se exportaron 1.111,4 MMm3 de gas, valuados en 330,56 millones de dólares. Mientras que la ventas de crudo al exterior en el mismo período totalizaron 14,15 millones de barriles de petróleo (24% de la producción provincial), valuados en 987,6 millones de dólares

Es decir que en total, Vaca Muerta generó divisas por 1.318 millones de dólares.