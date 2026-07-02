Proyecto VMOS en Punta Colorada: ya genera 1.500 empleos en Río Negro

Los tanques de 750.000 barriles en VMOS serán los de mayor capacidad de almacenamiento en toda la Argentina.

Esta semana, una comitiva de treinta intendentes de diversas localidades de Río Negro realizó una visita técnica a las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) . El recorrido, situado en Punta Colorada , en las cercanías de Sierra Grande , permitió a los mandatarios locales observar el progreso de una de las inversiones energéticas más ambiciosas del país.

La jornada comenzó con una presentación institucional en el Centro de Informes Turísticos . Allí, funcionarios del gobierno provincial expusieron los objetivos estratégicos, el alcance técnico y el estado actual de las tareas. La actividad continuó con una inspección en terreno de la Terminal Punta Colorada , donde los jefes comunales supervisaron las obras terrestres y el desarrollo de la infraestructura marítima. Este complejo permitirá la operación de buques de gran porte, optimizando la salida del crudo hacia los mercados internacionales.

Intendentes rionegrinos supervisan los avances de la terminal de exportación de crudo en Punta Colorada. Prensa gobierno de Río Negro.

Impacto en el empleo local

El proyecto destaca por su escala. Durante la inspección, los intendentes observaron la construcción de los tanques de almacenamiento. Según datos oficiales, cada unidad poseerá una capacidad de 750.000 barriles, cifra que los posiciona como los tanques de mayor volumen en la Argentina.

En cuanto al impacto socioeconómico, las estadísticas del proyecto confirman una generación de empleo masiva. Actualmente, la obra ocupa a más de 1.500 trabajadores distribuidos en diversos frentes. Un dato clave para la región es que el 80% de esta mano de obra pertenece a la provincia de Río Negro. En el caso específico de Sierra Grande, su intendente Roxana Fernández precisó que más de 600 vecinos de dicha ciudad ya forman parte de las tareas de construcción.

La comitiva de intendentes recorrió las obras impulsadas por el Gobierno de Weretilneck en Punta Colorada. Prensa gobierno de Río Negro.

La visión de los protagonistas regionales

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, lideró la comitiva y subrayó la relevancia política del emprendimiento. "El VMOS representa la decisión de un Río Negro que eligió un rumbo claro, que apuesta al desarrollo, al empleo y a las oportunidades para las próximas generaciones", declaró el funcionario. Ríos enfatizó que la magnitud de la obra trasciende lo local para abrir "una nueva etapa de desarrollo" en todo el territorio provincial.

Por su parte, los jefes comunales expresaron su respaldo a la iniciativa. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, calificó al VMOS como una de las inversiones privadas en infraestructura de exportación más importantes de la historia argentina. Buteler vinculó el crecimiento de su ciudad al desarrollo de Vaca Muerta y planteó el desafío de extender estos beneficios a toda la provincia.

En sintonía, la intendente de General Roca, María Emilia Soria, describió la obra como "impactante" y valoró el impulso del Gobierno provincial para alcanzar el crecimiento económico en cada localidad rionegrina. Marcos Castro, intendente de Viedma, manifestó que el proyecto "entusiasma y emociona" al marcar un nuevo rumbo laboral para la región.

El megaproyecto ya emplea a más de 1.500 trabajadores, con un 80% de personal proveniente de Río Negro. Prensa gobierno de Río Negro.

Hacia un escenario energético global

La consolidación de Punta Colorada como nodo exportador convertirá a la provincia en una pieza clave de la logística hidrocarburífera. La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, concluyó que el megaproyecto posicionará a Río Negro en el escenario energético mundial, iniciando una era vinculada a la energía y la exportación de gran escala.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur no solo incrementa la capacidad exportadora nacional, sino que dinamiza las economías regionales y la actividad logística, consolidando a la provincia como el nuevo epicentro del crudo patagónico.