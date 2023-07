Petroleros extendieron el paro a toda la Cuenca Neuquina

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa presentó este viernes la denuncia de medida de fuerza ante la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén donde se estableció que, si no se llega a una solución con el conflicto de ECPSA, e l miércoles 19 de julio se realizará se avanzará con un paro total de actividades en toda la Cuenca Neuquina .

“El área El Sauce está concesionada a la empresa CGC (Compañía General de Combustibles) del Grupo Eurnekian, que a su vez la transfirió a la empresa ECPSA, que la opera desde hace casi dos años sin tener la habilitación correspondiente por parte de la provincia”, detallaron desde el gremio en la denuncia.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, describió que se trata de una empresa que está en concurso de acreedores, "no hizo las inversiones que tenía que hacer, creo que ese seguimiento de las empresas cuando se le dan las concesiones lo tiene que hacer la provincia, no lo hizo, esta empresa está quebrada. Acá viene inversores o la provincia le tiene que quitar la concesión, mientras tanto los compañeros no están cobrando y en el peor de los casos vamos a reubicar a los compañeros en otros lugares".

Asimismo, el dirigente gremial explicó que los trabajadores solo cobraron el 30% de sus haberes en mayo

En este sentido, el gremio informó mediante la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén que de no liquidarse los haberes adeudados, se avanzará con medida de fuerza hasta que “no se abonen los salarios adeudados, más más los intereses correspondientes”.

Además, ratificaron que la medida afectará a los yacimientos de Neuquén, pero también a las áreas de Río Negro y La Pampa.