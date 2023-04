Petroleros cortan múltiples rutas a Vaca Muerta

Este jueves, la Ruta Nacional 151 volvió a ser escenario de un accidente fatal. En esta ocasión, un hombre falleció en un brutal choque entre dos camiones. Hubo, además, otros vehículos involucrados.

Rucci señaló que "es necesario tener la conectividad suficiente" y manifestó que la problemática afecta "no solamente a los trabajadores petroleros, sino a las familias y todos los habitantes".

El referente petrolero informó que están cortadas todas las rutas que llevan a los yacimientos petroleros de las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, aunque aclaró que el tránsito está bloqueado para las empresas y no para los vehículos particulares. "Ya no hay manera de protestar que no sea haciendo este tipo de cosas", lanzó.

Algunos de los cortes son en: rotonda del compensador sobre Ruta 51, en el cruce con Ruta 8; cruce de Ruta 7 y Ruta 8; Ruta de Circunvalación y Autovía Norte; cruce de Ruta 1 y Ruta 17, en el acceso al yacimiento Fortín de Piedra; Ruta 5 en Rincón de los Sauces a la altura de la empresa Kompass; Ruta 6 en Rincón de los Sauces, altura plantación de olivo y Confluencia; Ruta 6 en Rincón de los Sauces en acceso este altura Difunta Correa y finalización de la bicisenda; Ruta 10 pasando Cutral Co; Ruta 7 altura calle Las Patrias.