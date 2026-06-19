Mercado de capitales y Vaca Muerta: proponen nuevas vías de financiamiento para empresas energéticas

El Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén , fue sede este viernes de una jornada que reunió a actores del sistema financiero, del mercado de capitales y del entramado productivo vinculado a Vaca Muerta , con el objetivo de analizar mecanismos de financiamiento para proveedores del sector energético.

El encuentro fue organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a los gobiernos de Neuquén y Río Negro, en el marco de una estrategia conjunta orientada a fortalecer la cadena de valor regional.

La actividad, denominada “Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta”, puso el foco en las dificultades de acceso al crédito que enfrentan las pymes proveedoras y en la necesidad de ampliar los instrumentos disponibles para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

Instrumentos financieros para la economía real

Durante la jornada se expuso un abanico de herramientas del mercado de capitales disponibles para empresas: fondos de garantía, obligaciones negociables (ONs), cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas, entre otros mecanismos. El foco estuvo puesto en ampliar las alternativas de financiamiento más allá del sistema bancario tradicional, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de empresas medianas y pymes que integran la cadena de suministros de Oil & Gas.

Según se planteó en el encuentro, este tipo de instrumentos permite canalizar ahorro privado hacia la economía real, generando nuevas fuentes de financiamiento para proyectos productivos en la Patagonia.

El rol del mercado de capitales en la expansión de Vaca Muerta

Una de las voces destacadas del evento fue la de Anna Cohen, managing partner de Cohen Aliados Financieros, quien remarcó el potencial del mercado de capitales como complemento del sistema bancario en esta nueva etapa de crecimiento de Vaca Muerta. “Estuvimos presentes en representación del mercado de capitales, de la mano del CFI, para acompañar el esfuerzo que están haciendo ambas provincias en desarrollar las cadenas de valor alrededor de las productoras de energía”, señaló durante una entrevista con +e.

Cohen explicó que las grandes compañías del sector ya acceden a financiamiento internacional y bancario en condiciones favorables, mientras que el desafío se concentra en sus redes de proveedores. “Sus cadenas de valor todavía están recién haciendo los primeros pasos de crecimiento para atender una demanda que se va a venir muy fuerte”, afirmó.

La importancia del financiamiento para las pymes

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la identificación de un “cuello de botella financiero” en el desarrollo de las firmas proveedoras de Vaca Muerta. “Estas compañías necesitan proveer servicios lo más rápido posible y sus clientes van a pagar a un plazo. Entonces hay un puente que necesitas establecer para financiar ese desarrollo”, explicó Cohen.

En ese sentido, sostuvo que el sistema bancario local no siempre logra cubrir esa necesidad de capital de trabajo, lo que abre espacio a instrumentos complementarios del mercado de capitales. "Nosotros venimos a complementarlo para acompañar a los bancos en su crecimiento con un inversor alternativo o complementario", agregó.

Cohen detalló que existen múltiples mecanismos que pueden utilizar las empresas para financiarse sin depender exclusivamente de las líneas bancarias. “Las soluciones van desde cheques avalados a través de fondos de garantía, cheques de la empresa de la que son proveedores, pagarés bursátiles y descuentos de facturas”, enumeró.

Y agregó que el proceso puede ser progresivo: “Si empezás ese camino de acercarte al mercado de capitales, eventualmente podés emitir una obligación negociable. Hoy la regulación viene súper flexible y se abre una ventana de oportunidad gigante”.

Interés en el ecosistema empresarial

La jornada reunió a titulares y mandos medios de empresas vinculadas al sector energético, además de representantes del sistema financiero y entidades de asesoramiento productivo. En este punto, Cohen destacó la fuerte participación: “Hubo muchísimo interés. Me sorprendió la cantidad de gente que había. Sentí mucho interés de los empresarios en encontrar en el mercado de capitales soluciones que complementen el sistema financiero”.

Asimismo, remarcó que no se trata de herramientas que reemplacen a los bancos, sino que los complementen en la estructura de financiamiento.

Un cambio de enfoque para el crecimiento del sector

Finalmente, Cohen hizo énfasis en la necesidad de que las empresas comiencen a incorporar estas herramientas como parte de su operatoria financiera. “No me preocupa tanto qué tan preparado esté el ecosistema hoy, sino que empiecen el camino”, señaló, al destacar que incluso instrumentos simples como cheques descontados pueden servir para mejorar condiciones de financiamiento y negociar tasas con los bancos.

En ese sentido, planteó que la formalización de muchas empresas proveedoras del sector las convierte en candidatas naturales para acceder al mercado de capitales, incluso antes de pensar en emisiones de mayor escala como obligaciones negociables.

"Para estar hoy contratado por una de las empresas RIGI, tenés que tener un grado de formalidad y tenés que tener algún grado de prolijidad en tus procesos. Si ese es el caso, ya el gran meollo de salir al mercado de capitales lo tenés en la mochila. Hoy un 43% de la economía en Argentina es informal pero si vos ya tenés el ejercicio de algún grado de prolijidad y de formalidad para estar siendo un proveedor de Vaca Muerta, ya sos un candidato bastante atractivo para el mercado de capitales", añadió.

jornada-tranajo-herramientas-financieras-vaca-muerta-9 El gobernador Rolando Figueroa, presente en el evento. (Imagen: Maria Isabel Sanchez)

"Esto viene muy alineado con una cuestión vinculada a una desregulación enorme del mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores (CNV) está dando todas las oportunidades para poder colaborar con esta posibilidad. Hay una oportunidad en la que se alinearon los planetas y me parece que no se puede despreciar", cerró la especialista.

Agenda para el desarrollo de proveedores

El encuentro se inscribió en una estrategia de articulación entre Neuquén y Río Negro para fortalecer la cadena de valor de Vaca Muerta, en línea con los lineamientos impulsados por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

Desde la organización destacaron la importancia de consolidar una visión regional que permita acopañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de financiamiento de las pymes proveedoras.