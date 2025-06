Mega acelera obras para Vaca Muerta: instalaron la columna debutanizadora en Bahía Blanca

Esta estructura, fabricada por AESA (A-Evangelista S.A.) en su planta de Canning bajo normas del código ASME (The American Society of Mechanical Engineers), tiene 37 metros de largo, 1,90 metros de diámetro y un peso de 51 toneladas. Su instalación representa el primero de tres grandes montajes previstos y se integra al plan 4x4 de YPF para potenciar el desarrollo de los recursos no convencionales en Argentina.