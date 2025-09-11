Los planes de las empresas de servicios de Vaca Muerta para bajar sus emisiones

Cuáles son los planes de las empresas de servicios de Vaca Muerta para reducir emisiones

Vaca Muerta concentra gran parte del potencial energético del país, pero también enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental. Para poder colocar su producción en mercados internacionales, cada vez más exigentes en materia de emisiones, especialmente en Europa, las empresas buscan avanzar hacia operaciones con menor huella de carbono.

En este escenario, durante un nuevo Encuentro con los CEOs, realizado en el marco de la AOG 2025 , y moderado por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Jorge Garza Vidal , Managing Director de SLB Argentina, Bolivia & Chile, Andrea Previtali , presidente de Tenaris Cono Sur, Héctor Gutiérrez , vicepresidente de Halliburton Argentina, y Adrián Martínez , director general de Calfrac WS Argentina, detallaron las acciones que sus compañías llevan adelante para avanzar hacia una producción más limpia.

La estrategia de Tenaris

Previtali subrayó que Tenaris fijó un objetivo global de reducción de emisiones del 30% hacia 2030. “Las inversiones más importantes que hicimos, que son 450 millones de dólares, son para los parques eólicos que abastecen la casi totalidad de lo que necesita la planta que tenemos en Campana para producir acero", sostuvo.

AOG DIA 3_0140 (1) Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur, detalló los planes de la empresa para reducir emisiones de carbono.

El ejecutivo indicó que también incorporaron un horno eléctrico de última tecnología que reemplaza al alto horno tradicional, mucho más contaminante. “La combinación de estas dos cosas nos permite decir que somos, a nivel de producción, por el ciclo que tenemos, los más verdes de la tecnología”, destacó.

"El año pasado, en casi un año, instalamos en la acería de Argentina un nuevo horno Consteel, que en lugar de tener una tina abierta donde se tira chatarra, bajan los eléctrodos y hay emisiones que después se captan. Tiene un proceso de alimentación continua, siempre cubierto, entonces las emisiones se quedan allí y no hay emisiones de CO2", detalló.

“El objetivo de ser más verdes coincide con el objetivo de ser más eficientes y bajar costos, poder ganar competitividad”, remarcó.

La reconversión tecnológica de SLB

Garza Vidal señaló que SLB, originalmente nombrada como Schlumberger, trabaja a nivel global para reducir las emisiones en sus operaciones. "Cambiamos con este rebrand justamente por un compromiso de avanzar a pasos agigantados en esta dirección”, dijo, y agregó que esa decisión responde tanto a una demanda ambiental de sus clientes como a un objetivo económico: “Hay un sentido general de las corporaciones de avanzar en ese sentido".

En este contexto, el directivo señaló que la empresa avanza en la reconversión de sus tecnologías con el objetivo de reducir el impacto ambiental. “Desarrollamos una alternativa al cemento con la que podemos hacer la cementación de nuestras operaciones con cero emisiones”, afirmó. "En el caso de fracturas, estamos buscando hacerlo con mayor consumo de gas", sostuvo.

AOG DIA 3_0115 Los directivos de las empresas de servicio de Vaca Muerta estuvieron presentes en la AOG 2025.

En tanto, Garza Vidal señaló que la compañía creó la división SLB New Energy para diversificar sus operaciones: “Ofrecemos soluciones de captura de carbono, pero también participamos en otros negocios complementarios al petróleo y gas, como litio e hidrógeno. Tenemos seis líneas en nuevas energías y estamos listos para avanzar en esa dirección cuando nuestros clientes así lo deseen”.

"El cambio es en nuestras actividades inmediatas, con los productos que ya ofrecemos, con las tecnologías que tenemos, y encima con los procesos que mencioné, estamos generando ya muchas menos emisiones y tenemos una gran oportunidad en lo que estamos haciendo en Vaca Muerta", añadió.

Halliburton y Calfrac: gestión de emisiones

Para finalizar, Gutiérrez detalló que Halliburton diseña soluciones para reducir emisiones en el país. “Estamos trabajando con equipos que ya están dando resultados”, afirmó, y aclaró que esas inversiones requieren esperar ciertas etapas: “Se toma tiempo actualizar ese equipo y darle esas capacidades, o traer equipo nuevo de afuera”.

Asimismo, mencionó que desarrollaron un producto que contribuye a disminuir la huella ambiental: “Tenemos un producto que le llamamos Empire Cement, y la intención de ese cemento es reducir la concentración o porcentaje de gases contaminantes. Desde el punto de vista de Halliburton, esas son las tecnologías claves y esa inversión seguirá”.

AOG DIA 3_0144 La charla se dio en el marco de la AOG 2025, en un nuevo Encuentro con los CEOS.

Desde el lado de Calfrac, Martínez explicó que la firma incorporó un sistema de gestión de aire para reducir emisiones y aseguró que los resultados ya son visibles: “Desde hace tiempo venimos preocupados por la emisión y por eso decidimos incorporar el sistema de Aero Management".

Además, indicó que la empresa comenzó a adaptar sus equipos en esta dirección. “Todo equipo que se construye nuevo ya viene con el Tubo Fuel. Estamos viendo opciones para más adelante, que sean 100% gas, cuando en Argentina estemos listos para poder recibirlo”, señaló.