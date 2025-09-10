Vaca Muerta en movimiento: la infraestructura y el transporte como motores del desarrollo

La infraestructura fue protagonista en la Expo Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025). En un nuevo Encuentro con los CEOs , realizado este martes, Alejo Calcagno, director de la Región Sur de Techint ; Pablo Brottier , director ejecutivo de SACDE ; y Carlos Mundín , director general de BTU, expusieron su mirada sobre los grandes proyectos en marcha, los desafíos logísticos y las perspectivas a futuro en Vaca Muerta . El Gasoducto Perito Moreno (GPM), el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la renovación ferroviaria para transporte de arenas y los próximos proyectos de gas natural licuado (LNG) fueron el centro de la charla.

Calcagno repasó el impacto que tuvo el GPM en la curva de aprendizaje de la industria. “Fue en tiempo récord. El mismo plazo impuesto por el Gobierno para llegar al invierno nos puso el marco para ejecutarlo. Se hizo en 10 meses, un proyecto que normalmente lleva 18”, destacó.

"De este proyecto que fue el GPMK, que arrancamos 540 kilómetros, 36 pulgadas, con dos frentes, soldamos más o menos 24 metros por frente, hacíamos 2 kilómetros más o menos de avance en cada uno de los frentes, 4 kilómetros de ducto por día", dijo.

AOG DIA 2_0001 El Encuentro con los CEOs en la AOG 2025.

"Hoy estamos ejecutando en el VMOS, donde estamos prácticamente transportando 3 kilómetros y medio, hasta 4 kilómetros por día", agregó.

Para el directivo de Techint, la clave está en llevar adelante un proceso de mejora continua: “Es trabajar todos los días en mejorar la productividad, en sincronizar mejor los equipos, en sumar información y digitalización. Hoy tenemos un sistema de trazabilidad que permite identificar cada caño, cada soldadura, y eso acelera muchísimo los plazos”.

Además, resaltó la importancia de la capacitación del personal. “No es solo generar recursos, sino capacitar, generar escuelas, más soldadores. Eso sumado a la innovación y a la digitalización nos va a posicionar bien para lo que viene”, subrayó. En ese sentido, anticipó que Techint ya utiliza impresoras 3D de concreto y drones para transporte de insumos.

AOG DIA 2_0023 Alejo Calcagno, director Región Sur de Techint.

“Infraestructura primero”: la visión de SACDE

Brottier se refirió a la lógica de “infraestructura primero” y dijo: "Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos en el 2015, que el shale crecía fuertemente, escuchábamos que los norteamericanos hacían la infraestructura primero. Y eso, era algo que en nuestra cabeza, en la región, no estaba".

"Hoy vemos que funciona así: el shale, al no tener riesgo geológico, exige primero la infraestructura. Por eso el rol de la construcción está tan a la vista”, afirmó.

Brottier repasó los avances de los últimos años: “Primero fue el GPM, luego la reversión Norte, después vino Oldelval para ampliar la capacidad de exportaciones por Bahía Blanca, y ahora el VMOS para llevar petróleo al Golfo San Matías”.

Sobre el VMOS, aseguró que es “un ejemplo de colaboración”. "Es el trabajo de la industria viendo factores comunes y asociándose sin miedo. Y eso hizo que el VMOS fuera una realidad. Porque todas las petroleras que tenían petróleo para exportar se sumaron a eso", expresó en diálogo con el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

"El oleoducto realmente está volando. Tanto es así que se sorprenden nuestros clientes y accionistas porque vamos a terminar el pipeline con mucha anticipación a la necesidad de la planta y los barcos", sostuvo.

AOG DIA 2_0014 Pablo Brottier, director ejecutivo de SACDE, y Carlos Mundín, director General de BTU.

El proyecto incluye además la terminal de Punta Colorada, con tanques de almacenamiento de gran escala. “Cuando llegue un superpetrolero a aguas profundas hay que poder cargarlo rápido. En Brasil a esos tanques les decían los ‘Maracaná’, acá deberíamos llamarlos el Monumental”, bromeó.

"El ducto en sí mismo es un gran tanque. Y en la instalación de Punta Colorada va a tener 5 o 6 tanques gigantescos. Es una capacidad de tanques como la Argentina no ha tenido", añadió. Sin embargo, el ejecutivo advirtió que la parte más compleja será la construcción del caño en tiempo récord: "La construcción del tanque tiene una complejidad de construcción, pero en definitiva son bombas y tanques para alimentar los barcos. Yo creo que el ducto es la parte más compleja porque movemos miles de personas a lo largo de 400 kilómetros y con un desafío muy grande. Tenemos 3 campamentos a lo largo de todo el trazado, cada uno con alojamiento para 800 personas. La idea es construir una ciudad, 3 ciudades nuevas en la Patagonia, para poder construir un ducto. Y ese es un desafío mucho más grande que la construcción en sí, la logística del ducto".

De cara al futuro, Brottier indicó que “el próximo capítulo es LNG” y mencionó proyectos de YPF con Shell y ENI, además del de Southern Energy. "Se está hablando tres barcos, más el de SESA, que solamente ese va a tener cerca de 80 millones de kilómetros cúbicos de gas en un solo ducto. La Argentina se acostumbró a un mercado de 120, 140 millones, vamos a tener un ducto de 80 que puede llegar a 100. Y ese ducto tiene un diámetro especial, pero hemos demostrado que en la Argentina hay capacidad de ingeniería, de management, de personas, de esta red de empresas para hacer estos ductos con calidad", detalló.

Logística y trenes para arenas: la visión de BTU

Mundín puso el acento en la planificación como condición indispensable. “Lo más importante es tener plan A, plan B y plan C. El mayor valor que podemos dar es la tranquilidad al cliente de que el producto va a estar en tiempo y forma”, aseguró.

El director general de BTU también planteó que la cadena de valor debe estar a la altura de los nuevos proyectos. “No se trata solo de formar nuestros equipos, sino de trabajar con proveedores, capacitarlos y exigirles más calidad y producción. Hay que incentivarlos a que se desarrollen y se integren con tecnologías de otros países”, indicó.

AOG DIA 2_0007 Carlos Mundín participó del Encuentro con los CEOS en la AOG 2025.

Sobre la logística, advirtió que será uno de los grandes desafíos de la próxima etapa, en especial con el transporte de arenas. “La logística tiene un costo directo en la operación. La infraestructura ferroviaria es un punto muy importante. El ferrocarril requiere muchas toneladas y muchos kilómetros, pero es una alternativa viable para bajar costos y dar eficiencia”, señaló.

"Hay una cadena de valor ya desarrollada en la industria a través de todo lo que se hizo en el Belgrano Cargas. Ver cómo los distintos actores del mercado que requieren o tienen esa necesidad de estos productos, pueden plasmar de alguna manera la decisión de planificar una infraestructura o un proyecto a desarrollar de largo plazo", mencionó.

En ese sentido, consideró que el desarrollo del ferrocarril, un proyecto que en el pasado quedó en pausa, hoy vuelve a estar sobre la mesa como una solución posible. "Creo que en el momento de la logística de cualquier material, es importante entender cuáles son las necesidades del transporte de destino y ver cuál es la multimodalidad más eficiente para lograr que se desarrolle esa logística de la manera más eficiente. La logística tiene un costo, un impacto directo en los costos operativos. Y creo que tenemos que ir a un camino de eficientizarlos", añadió.