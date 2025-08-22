Ley 80-20: Río Negro prioriza el empleo local en obras de Infraestructura

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la Ley 80-20, una norma que asegura que el 80% de los trabajadores en obras de infraestructura declaradas de interés provincial sean rionegrinos. “ Desde hoy, no se pone un caño sin contratar a un rionegrino. La defensa del trabajo y de nuestras pymes es ley”, celebró el gobernador Alberto Weretilneck.

La ley establece que los trabajadores deben tener al menos dos años de residencia en la provincia y vivir dentro de un radio de 20 km de la obra. Además, incluye un 20% de cupo reservado para mujeres y disidencias, promoviendo la igualdad en un sector históricamente desigual. “No hay desarrollo posible si no beneficia a los rionegrinos. Estas leyes nacen del diálogo con trabajadores, sindicatos, pymes y municipios ”, afirmó el gobernador.

El cupo del 20% para mujeres y disidencias marca un avance significativo hacia la equidad de género, rompiendo barreras en un sector tradicionalmente dominado por hombres. “Votar estas leyes es votar por el trabajo, el desarrollo y el crecimiento económico de Río Negro”, concluyó Weretilneck.

image

Contexto estratégico

La norma se enmarca en el crecimiento energético, petrolero y minero de la provincia. Actualmente, 2.500 rionegrinos ya trabajan en proyectos vinculados al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), con apoyo del Estado provincial. La ley busca que cada inversión genere oportunidades directas e indirectas para las familias locales.

Para garantizar su viabilidad, la ley permite a las empresas contratar personal de otras provincias si un oficio no puede cubrirse localmente, con la condición de capacitar a trabajadores rionegrinos para futuros proyectos. Este enfoque fomenta el desarrollo de habilidades locales sin comprometer la ejecución de las obras.

La aplicación de la norma incluirá sistemas de control en colaboración con organizaciones de trabajadores, quienes integrarán una mesa de seguimiento. Esta mesa supervisará tanto los empleos directos como los servicios y trabajos indirectos generados por las obras, asegurando un impacto amplio en las comunidades.

"Debemos prepararnos"

Desde comienzo de mes, el funcionario respaldo la sanción de la ley. “La provincia está siendo atravesada por obras que son un antes y un después: oleoductos, gasoductos, el GNL, la minería. Todo esto genera una oportunidad enorme, pero también un desafío. Si no protegemos el empleo rionegrino, podemos quedar afuera de nuestro propio desarrollo”, advertía en diálogo con medios en General Roca.

Desde el gobierno explicaron que la iniciativa apunta a consolidar el acceso prioritario al trabajo en los grandes proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, la actividad portuaria en el Golfo San Matías y la expansión de la minería en la Región Sur. “Queremos que las mujeres y los hombres de nuestra provincia tengan el privilegio de ocupar esos puestos”, enfatizó el gobernador Weretilneck.

Ante el crecimiento de la demanda laboral y la posibilidad de que lleguen trabajadores de otras provincias en busca de empleo, el gobernador subrayó que la clave está en anticiparse con políticas de formación: “No podemos generar falsas expectativas, pero sí debemos prepararnos para lo que viene”.