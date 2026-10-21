La millonaria apuesta industrial de Hidromec para revolucionar la fractura en Vaca Muerta

En el marco de la AOG Patagonia 2026 , la empresa Hidromec presentó sus últimas innovaciones destinadas a la industria hidrocarburífera. Con más de tres décadas de trayectoria, la firma consolida un proceso de transformación orientado a satisfacer la creciente demanda operativa que impone el desarrollo de Vaca Muerta .

Durante el evento petrolero realizado en la provincia de Neuquén, la gerente general de la compañía, Lorena Cuevas , dialogó sobre el presente corporativo. Destacó la incorporación de nuevas unidades operativas pensadas para optimizar tiempos y costos en el yacimiento no convencional.

La directiva explicó que la empresa cuenta actualmente con dos grandes ramas operativas en funcionamiento continuo. Una de ellas está enfocada directamente en el negocio de la energía, mientras que la otra rama atiende integralmente el rubro de los servicios mecánicos industriales.

Dentro del segmento industrial, la firma consolidó su liderazgo en la reparación de equipos de fractura hidráulica. Sin embargo, el gran anuncio de la exposición fue el lanzamiento de una unidad de negocios inédita: el inicio de la fabricación nacional de estos equipos esenciales para las operaciones de estimulación.

"Es una nueva unidad de negocio que estamos estrenando este año", celebró la ejecutiva al detallar el proyecto. El objetivo central apunta a brindar soluciones adaptadas a las exigencias técnicas de las operadoras que perforan a diario en la formación neuquina.

Crecimiento en Vaca Muerta y capacidad técnica

Al analizar las ventajas competitivas de la empresa, la gerente general remarcó la importancia del recorrido histórico institucional. La compañía nació como un taller de mantenimiento mecánico y evolucionó sostenidamente hasta convertirse en un proveedor de alta complejidad técnica dentro del competitivo entramado energético regional.

"Hidromec tiene más de 30 años en el mercado. Contamos con personal calificado con muchos años de experiencia", afirmó la directiva. La capacitación continua del personal resulta un pilar fundamental para afrontar los rigurosos estándares de seguridad y eficiencia exigidos por las compañías productoras.

La infraestructura actual refleja esa expansión territorial y productiva. La empresa dispone de tres bases operativas estratégicamente ubicadas: dos modernas plantas en Neuquén y un taller en Buenos Aires. Esta distribución geográfica permite agilizar el traslado de componentes pesados y reducir significativamente las demoras logísticas.

La presencia institucional en la cumbre energética representó un hito largamente planificado por la conducción de la compañía. La ejecutiva valoró la oportunidad de estrechar vínculos comerciales directos con clientes y proveedores estratégicos en un espacio donde confluyen las principales decisiones del sector energético regional.