Inversión Vaca Muerta: la inmobiliaria que saca provecho de ser jugador local

El crecimiento demográfico acelerado que se vive en Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta tiene un impacto directo en las operaciones inmobiliarias. En ese escenario, los agentes locales ganaron protagonistas no sólo por su conocimiento del terreno sino por su capacidad de dar una respuesta integral a todos los que buscan instalarse en la zona.

César Paredes , gerente comercial de Inversión Vaca Muerta , pasó por el stand de Más Energía en la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, donde repasó la trayectoria de un emprendimiento familiar que surgió para dar respuesta a las crecientes exigencias logísticas y de habitabilidad en la localidad de Añelo .

La empresa evolucionó desde la venta de terrenos en los inicios del boom no convencional hasta convertirse en un proveedor de soluciones integrales que abarca el alojamiento corporativo, obras de infraestructura y soporte inmobiliario para las familias de los trabajadores. La radicación territorial, la flexibilidad operativa y la construcción de vínculos cara a cara fueron clave para un modelo de negocio en el corazón hidrocarburífero del país.

De la venta de terrenos al servicio integral

¿Cómo nació el proyecto de Inversión Vaca Muerta y de qué manera evolucionó su oferta hacia las empresas de la zona?

Inversión Vaca Muerta es un proyecto familiar que nació de la necesidad de generar trabajo, comenzando como una inmobiliaria enfocada en la venta de terrenos en Añelo entre los años 2012 y 2014. Al estar en el lugar, comenzamos a identificar las necesidades de alojamiento de las empresas y nos adentramos en el housing corporativo, ofreciendo un servicio integral para los operarios que incluye la vianda, el agua y el servicio de lavadero. Con el tiempo, entendimos la demanda y comenzamos a construir nuestros propios proyectos de inversión.

¿En qué momento se formaliza la creación de la constructora propia dentro del grupo?

El hito ocurrió cuando una empresa cliente, a la que le alquilábamos viviendas para su personal, decidió construir su propio complejo habitacional y confió en nosotros para llevarlo a cabo. Les construimos un complejo de 16 departamentos de 15 m², lo cual constituyó nuestro primer proyecto e impulsó el nacimiento de la constructora. Hoy en día, la constructora realiza obras de movimiento de suelo, cercos perimetrales, lavaderos y galpones para dar respuesta a las necesidades de las empresas en Neuquén.

¿Cuál es la clave para adaptarse a una industria tan dinámica y cambiante?

El secreto es estar mucho tiempo encima de la operación, comprometerse y adaptarse a lo que solicitan los clientes. Por ejemplo, en 2024 detectamos una necesidad de movilidad y comenzamos a alquilar camionetas, convirtiendo a Inversión Vaca Muerta en una verdadera "caja de herramientas". Asimismo, creamos una inmobiliaria en Neuquén para brindar asistencia habitacional a las familias de los trabajadores, ya que mientras el operario duerme en Añelo, su familia reside en Neuquén capital.

Presencia en el territorio y la visión de futuro

¿Qué impacto tuvo la decisión de instalarse físicamente en Añelo?

La empresa creció significativamente cuando tomé la decisión personal de irme a vivir a Añelo, algo que en aquel momento pocos querían hacer por ser una localidad pequeña. Vivir allí nos acercó directamente a los jefes de compras y de servicios generales de las petroleras, lo que nos permitió adaptar los servicios hasta ofrecer una solución donde el operario queda totalmente atendido en sus necesidades cotidianas.

Más allá de los avances tecnológicos, ¿cómo se concretan las oportunidades de negocio en la cuenca?

Aunque la tecnología avanza, en esta industria los negocios se siguen cerrando en el café o compartiendo un momento cara a cara. En Añelo construimos un quincho con capacidad para 60 personas, y es en torno a un asado donde conversamos sobre las necesidades de los clientes y nacen los nuevos proyectos de la empresa. Pasamos de reunirnos en la estación de servicio de YPF a tener nuestras oficinas corporativas, pero el quincho sigue siendo nuestro principal generador de oportunidades.

Mirando hacia los próximos años, ¿cuáles son las metas principales de la compañía?

Tras haber iniciado este camino independiente de forma madura luego de ser empleado durante mucho tiempo, el objetivo principal es consolidar la empresa de servicios, sostener la confianza de nuestros clientes y dejar un legado para mis hijos. Estamos profundamente agradecidos con Añelo y convencidos de que estamos en el lugar y momento indicados, ya que hoy la atención global sobre Argentina pasa por Vaca Muerta