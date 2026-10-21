Por el proyecto de GNL, Petroneu anticipa inversión y empleo en Cutral Co

El proyecto de Argentina GNL generó grandes expectativas para toda la cadena de valor de Vaca Muerta, pero, sobre todo, entusiasmó a los empresarios afincados en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.

Entre esas firmas se cuenta Petroneu , una compañía con fuertes raíces en la zona y una planta total de 120 empleados que podría crecer aún más a partir del desarrollo del gas licuado.

Uno de sus dueños, Sigfrido Pizarro, pasó por el stand de Mas Energía en la Expo Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, donde repasó los desafíos de la empresa, que busca posicionarse como un actor clave en el abandono de pozos, los servicios de pulling y workover, y en los proyectos que Vaca Muerta y el gas natural licuado prevén para los próximos 50 años en la región.

¿Cómo se da tu llegada a Petroneu y cuál es tu vínculo previo con la provincia y la industria petrolera?

Mi familia tiene raíces profundas en Neuquén; mi abuelo construyó el primer hotel de Copahue en 1918. Viví mi adolescencia en Cutral Có y soy egresado como técnico químico de la EPET N° 1. Mi carrera en el rubro comenzó cuando ingresé a Schlumberger tras una selección realizada en la Fiesta del Gas en Plaza Huincul, y luego también trabajé en Halliburton. El año pasado, un grupo de gente de Cutral Có me ofreció la oportunidad de adquirir acciones de Petroneu, donde actualmente poseo un 37% de participación.

Mencionabas recién que hoy están "remando" en la empresa, ¿a qué te referís concretamente?

Nos encontramos en un proceso de profesionalización y capacitación para modernizar las costumbres y formas de manejo anteriores. Estamos adaptando la empresa a lo que hoy exige la tecnología y la industria. El valor humano y la experiencia de la gente que trabaja allí es muy importante, ya que es una de las empresas más antiguas surgidas tras las privatizaciones.

Petroneu y las oportunidades en Vaca Muerta

¿Cuál es el alcance operativo de Petroneu y qué proyectos tienen en marcha?

Su objeto social es sumamente amplio, al punto que suelo decir que es como un "YPF chiquitito". Incluye perforación, cementación, fractura, punzamiento, construcción de oleoductos, transporte de personal y cargas líquidas. Actualmente estamos participando en licitaciones para tareas como el abandono de pozos. Además, por estar ubicados en Cutral Có y Plaza Huincul, la empresa se sitúa en un lugar estratégico de cara al desarrollo del gas licuado y a la actividad energética proyectada para los próximos 50 años.

¿Qué impacto social y económico representa Petroneu para la comarca petrolera?

La empresa cuenta con 120 empleados, lo que representa una fuente de ingresos muy importante para la comunidad por el nivel de consumo e inversión local de sus trabajadores. El desarrollo de Vaca Muerta y del gas licuado abre una oportunidad única para impulsar el crecimiento industrial de la compañía a partir de su histórico objeto social.

¿Con qué operadoras están trabajando actualmente y qué expectativas tienen a corto plazo?

Estamos trabajando con empresas como Ventia, YPF, Pampa Energy y Patagonia Energy en la zona de Rincón de los Sauces. Recibimos cotizaciones a diario y estimamos que la demanda de equipos de pulling y workover seguirá creciendo. En los próximos 30 días proyectamos tomar personal, priorizando la incorporación de técnicos locales de Cutral Có y Plaza Huincul para acompañar los años de prosperidad que se vienen para la región

Además del rubro petrolero, ¿tenés otros emprendimientos en la zona y qué te llevó a asumir el control de una empresa de servicios como Petroneu?

Sí, también soy dueño de NER, un salón de eventos ubicado en la calle San Martín al 8500, en el límite donde termina la ciudad de Neuquén. Sin embargo, no compré Petroneu de manera improvisada ni en un remate; tengo una trayectoria previa en la industria hidrocarburífera que me dio la experiencia necesaria para sumarme al grupo accionario de una pyme histórica en la región