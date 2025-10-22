Fotogalería VMOS: Un día en la obra de infraestructura más grande de las últimas décadas
VMOS, una obra de 437 km para la exportación de crudo, está en un momento clave. A continuación fotos de la recorrida de +e por la obra de infraestructura estratégica.
Esta semana, un equipo de +e tuvo la oportunidad de recorrer parte del tendido del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , en Sierra Grande, y ver cómo se hacen las soldaduras automáticas y se avanza con miras a iniciar operaciones a fines de 2026 y transportar hasta 700.000 barriles diarios. A continuación, el registro audiovisual del día a día de la obra de infraestructura más importante de Argentina.
El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), una obra de 437 km clave para la exportación de crudo, está en su etapa final de tendido principal, con solo 50 km restantes. Gracias a la tecnología de soldadura automática que impuso un récord de 175 uniones diarias, el avance es vertiginoso. La línea troncal entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro, se estima terminará su soldadura en noviembre, para iniciar operaciones a fines de 2026 y transportar hasta 700.000 barriles diarios.
