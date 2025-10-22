Fotogalería VMOS: Un día en la obra de infraestructura más grande de las últimas décadas

Esta semana, un equipo de +e tuvo la oportunidad de recorrer parte del tendido del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , en Sierra Grande, y ver cómo se hacen las soldaduras automáticas y se avanza con miras a iniciar operaciones a fines de 2026 y transportar hasta 700.000 barriles diarios. A continuación, el registro audiovisual del día a día de la obra de infraestructura más importante de Argentina.