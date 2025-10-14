Empleo en Vaca Muerta: las principales operadoras buscan nuevos perfiles profesionales

Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo energético más importantes de la región, y con ello crece también la demanda de talento especializado. Cada vez más profesionales buscan construir su camino laboral dentro de la industria del petróleo y el gas, atraídos por las oportunidades de crecimiento que ofrece el sector.

Las principales operadoras abrieron nuevas vacantes en LinkedIn . Empresas como Tecpetrol , YPF y Pan American Energy (PAE) lideran las búsquedas laborales activas, con oportunidades en Neuquén y Buenos Aires .

Trabajar en Tecpetrol: vacantes activas en Neuquén

Tecpetrol, compañía del Grupo Techint, mantiene tres búsquedas laborales activas en LinkedIn para cubrir posiciones en Neuquén, especialmente vinculadas a soporte IT, seguridad e higiene y gestión de almacenes.

tecpetrol fortin de piedra (2).jpg Vacantes para trabajar en la industria del petróleo: Tecpetrol busca talento

Una de las vacantes disponibles es para el puesto de IT Service Desk Sr. Analyst. El rol implica brindar soporte técnico presencial y remoto a usuarios VIP, gestionar hardware y dispositivos móviles, y asegurar la correcta administración de activos informáticos a través de herramientas como Jira Service Desk. Se requieren más de tres años de experiencia en soporte a usuarios, conocimientos de sistemas operativos Windows y manejo avanzado de MS Office. La posición es presencial y de jornada completa.

También se encuentra abierta la posición de HSE Supervisor, destinada a profesionales en Seguridad e Higiene o Ingeniería con más de cinco años de experiencia en roles similares y conocimiento en normativas específicas del rubro. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad en operaciones de transporte y logística, realizando auditorías, capacitaciones y evaluaciones de riesgo. El puesto tiene base en Neuquén, con visitas a los yacimientos de la compañía.

Por último, la empresa busca un Warehouse Manager para sus operaciones en el yacimiento Fortín de Piedra. El cargo requiere experiencia en gestión de inventarios, control de materiales críticos, cumplimiento de normas HSE y liderazgo de equipos operativos. Se valoran antecedentes en industrias como las del Oil & gas, logística o manufactura. Quienes apliquen a este puesto deben ser profesionales graduados en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines y contar con una experiencia mínima de 5 años en posiciones similares. La modalidad de trabajo es de lunes a viernes.

Trabajar en YPF: cuáles son las búsquedas laborales activas

YPF mantiene activas cuatro búsquedas laborales en LinkedIn, con oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires.

En el segmento de Perforación No Convencional, la empresa busca un Ingeniero de Planificación de Pozos, con al menos cinco años de experiencia en diseño de perforaciones y proyectos de desarrollo. El puesto tiene base en la Torre YPF, en Puerto Madero (CABA), e implica definir estrategias de perforación, elaborar bases de diseño, presupuestos y coordinar revisiones técnicas interdisciplinarias.

Otra vacante destacada es la de Ingeniero de Sala de Terminación, orientada a profesionales con experiencia en fractura hidráulica y operaciones no convencionales. El objetivo es garantizar la ejecución segura y eficiente de tratamientos de fractura, analizando datos en tiempo real y aplicando nuevas tecnologías para optimizar resultados. Esta posición tiene un diagrama de trabajo rotativo 7x7 o 14x14 y se valoran conocimientos en Ingeniería y Geología, con 5 años de experiencia y en operaciones de fractura en No Convencional.

Además, la compañía busca un Ingeniero de Control de Costos para proyectos de infraestructura. Se requieren al menos cinco años de experiencia, dominio de Excel avanzado, Power BI e inglés intermedio, y conocimientos en metodologías de gestión de proyectos.

Finalmente, YPF busca incorporar un Analista de Compras y Contratos, especializado en adquisiciones industriales para megaproyectos. El puesto demanda más de diez años de experiencia, manejo de contratos EPC/EPCM, habilidades de negociación en entornos técnicos y capacidad de trabajar bajo presión. Se solicitan conocimientos en inglés avanzado (oral y escrito) y contar con disponibilidad para viajar.

Pan American Energy: nuevas ofertas de trabajo

PAE también lanzó tres búsquedas laborales activas en LinkedIn, orientadas a perfiles administrativos, técnicos y comerciales, con base en la Ciudad de Buenos Aires.

La primera posición es para Analista de Mejora de Procesos, en el área de Recursos Humanos. Se requiere formación en Ingeniería Industrial, Administración o Recursos Humanos, y al menos cinco años de experiencia. El rol implica definir políticas, estandarizar procedimientos y proponer innovaciones para optimizar la gestión documental de la compañía. La modalidad es híbrida y de jornada completa.

PAE también busca un Ingeniero de Mantenimiento con conocimientos en máquinas rotantes, monitoreo de condición y estrategias de confiabilidad. Los postulantes deben contar con formación en Ingeniería Mecánica, Industrial o Electrónica, y experiencia en mantenimiento predictivo y gestión de activos. También, se pide tener experiencia de al menos 3 años en posiciones similares y contar con un nivel intermedio de inglés.

Por último, la compañía ofrece puestos para vendedores de tienda y playa en sus estaciones de servicio, orientados a perfiles con experiencia en atención al cliente. Se requiere secundario completo y disponibilidad para turnos rotativos.

Todas las vacantes se encuentran publicadas en el perfil oficial de la firma en la mencionada red social de trabajo, desde donde se puede acceder a los formularios de postulación.

Cómo postularse a las búsquedas laborales en Vaca Muerta

Para postularse a las búsquedas activas de Tecpetrol, YPF y PAE, es necesario hacerlo a través de sus páginas de carreras en LinkedIn, donde, dependiendo la publicación, redirige al formulario oficial de aplicación en sus sitios web.

Además, las compañías suelen utilizar portales especializados de reclutamiento como Hiring Room o Seedmatch, donde se centralizan sus convocatorias.

Pampa Energía producción trabajadores operarios Vaca Muerta genérica Oportunidades para trabajar en Vaca Muerta: las ofertas activas de las principales operadoras.

En el caso de Pampa Energía, Geopark o Total, si bien no presentan vacantes activas en la red social profesional, los interesados pueden cargar su CV en los portales de empleo oficiales de cada empresa, para ser considerados en futuras búsquedas.