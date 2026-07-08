El récord amargo de Vaca Muerta: por qué la industria perdió más de mil etapas de fractura en un mes

La cadena de valor del Oil & Gas pisó el acelerador a fondo durante el sexto mes del año. La industria cerró junio con 49 rigs activos y un récord absoluto de 2.912 etapas de fractura en todo el país, de las cuales 2.760 se concentraron en la formación Vaca Muerta, según indica un informe de Tecnopatagonia.

El ritmo operativo triplicó los registros de hace apenas dos años. El sistema logístico soporta hoy una media de 92 etapas por día. El volumen de arena bombeada superó las 600 mil toneladas, otra marca inédita que tensiona las rutas de la región.

La producción de petróleo responde al estímulo de los fierros. El bombeo rozó en mayo los 630 mil barriles diarios. El análisis de Tecnopatagonia indica que los nuevos pads, recientemente conectados, aportaron el 43% del volumen fresco que fluye desde la cuenca neuquina.

Las etapas perdidas en la superficie

Detrás de los números en verde, asoma una luz amarilla que preocupa a las operadoras. El ecosistema dejó 1.029 etapas clasificadas como "disponibles de fracturar" en el camino. El problema no radicó en la falta de equipos ni en limitaciones de los fierros. La descoordinación logística y la agenda no unificada provocaron la parálisis, asegura el informe de Tecnopatagonia.

Esta pérdida equivale a 12 días completos de inactividad operativa. La velocidad que exigen las operaciones concurrentes, como las dobles y triples fracturas, satura la última milla. Cualquier interrupción mínima en la superficie o demora en el abastecimiento de agua y arena multiplica su impacto negativo en los cronogramas de trabajo.

Radiografía de los sets de fractura en junio 2026

El mercado argentino cuenta con 14 sets de completación disponibles, pero la fotografía de junio muestra una realidad dispar. Solo 10 equipos operaron durante el mes. La tasa de ocupación promedió el 68% del tiempo disponible, frente al 60% registrado en mayo.

Vaca Muerta marcó un récord histórico de fracturas en junio con 2.760 etapas.

Halliburton dominó el escenario con el 52% de las etapas totales y el despliegue de cuatro sets a máxima exigencia. La firma norteamericana planea sumar un quinto equipo 100% eléctrico en octubre. SLB retuvo el 26% de la cuota de mercado, mientras que Calfrac (9%), Tenaris (7%) y Plus SPI (6%) completaron la grilla de servicios de estimulación.

El mapa de los equipos de perforación

El segmento de perforación sumó dos nuevas torres en el mes y alcanzó los 49 rigs operativos a nivel nacional. El shale acaparó 38 de esos equipos, con una proyección firme de llegar a 44 perforadores hacia fin de año.

Vista lidera la cantidad de taladros y aguarda la inminente llegada del equipo NBS-F37. YPF avanza con el armado de dos perforadores de Patterson (DLS-4175 y DLS-4176), mientras Pan American Energy (PAE) alista dos unidades de su reciente licitación para potenciar su actividad en la roca madre.

La modernización tecnológica y la adopción de nuevo software (retrofit) aceleraron la tasa de penetración (ROP) de los taladros. Sin embargo, el objetivo anual de 540 pozos horizontales luce lejano. El desfasaje cronológico persiste y obliga a las compañías a recalibrar sus metas para este calendario.

Servicios al pozo y el empuje del pulling

La flota total de servicios, que incluye workover, pulling y sets de fractura, tocó un techo de 175 unidades. Este número representa el nivel de actividad más alto de los últimos 13 meses. El segmento de pulling empujó el crecimiento tras saltar de 64 a 76 equipos activos en los yacimientos.

Las unidades de workover se estabilizaron en 48 aparatos, cifra aún un 23% por debajo de los niveles de 2025. Este sector aguarda el inicio de las fuertes campañas de abandono de pozos que diagraman las petroleras para los bloques convencionales maduros.

El horizonte marca una proyección de 32.570 etapas totales para el cierre de 2026. La industria demuestra su capacidad de fuego técnico y geológico. El verdadero desafío reside ahora en alinear la logística para que el cuello de botella no ahogue el potencial productivo de la cuenca.