El "manual" del Rey del Fracking para conquistar Vaca Muerta.

Hace nueve meses, Harold Hamm visitaba Argentina p ara reunirse con el presidente Javier Milei . La fotografía generó miles de especulaciones sobre el desembarco del Rey de Fracking en Vaca Muerta . Las dudas se despejaron rápidamente cuando se anunció que Pluspetrol vendía el 90% de Los Toldos II Oeste a Continental Resources . Si bien el bloque todavía está en un proceso exploratorio, con tres pozos perforados y ningún anuncio rimbombante detrás, fue el primer paso para la compañía norteamericana en el shale neuquino .

El gran salto se dio hace apenas dos semanas cuando Continental acordó comprarle a Mercuria Energy Group el 50% de Phoenix Global Resources , una de las petroleras independientes más activas de la Cuenca Neuquina .

En este marco, Ernesto Díaz, vicepresidente para Latinoamérica de Rystad Energy, fue de los primeros en leer el movimiento con precisión en un posteo publicado en LinkedIn. Y lo tituló de una manera que dice bastante: "De Houston a Vaca Muerta: el manual Continental".

"La entrada de Continental Resources en Vaca Muerta es interesante por más que el tamaño de la inversión. Lo que realmente destaca es cómo lo están haciendo", subrayó el especialista.

Continental Resources profundiza su desembarco en Vaca Muerta.

Paso a paso, sin apuros

Díaz repasó el recorrido con nombre y apellido: primero el 90% operado de Los Toldos II Oeste, después estacas no operadas en cuatro bloques de Pan American Energy y luego la compra del 50% de Phoenix para crear una plataforma conjunta con Mercuria, en partes iguales.

El propio analista de Rystad Energy fue todavía más allá en su lectura del caso y consideró que la secuencia de movimientos de Continental no responde a decisiones aisladas ni a golpes de efecto, sino a una lógica de expansión pensada de antemano, casi de manual de texto.

"Esto no parece una serie de acuerdos oportunistas. Parece un manual: ponete un punto de apoyo, aprendé la cuenca, colaborá con la experiencia local, desarrollá capacidades operativas y después escalá", aseguró Díaz.

La nueva sociedad reunirá seis bloques entre Neuquén y Río Negro: los activos de Phoenix en Mata Mora Norte y Sur, Confluencia Norte y Sur, la porción operada por Continental en Los Toldos II Oeste y una fracción adicional de Bajo del Toro Este. En total, unos 163.000 acres netos.

El "manual" del Rey del Fracking para conquistar Vaca Muerta.

Los números que explican el apuro

El objetivo declarado combina ambición y plazos concretos: pasar de los 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día actuales a más de 100.000 boe/d en cinco años, con un despliegue de capital que superaría los 4.000 millones de dólares en ese mismo período.

Continental tampoco se conforma con lo que ya firmó. Tal como se informó, la compañía y Phoenix presentaron ofertas por 6 de los 8 bloques que recibieron propuestas en la última ronda de licencias de Neuquén, además de otras 15 áreas en danza, todavía sin resultados oficiales.

En este sentido, el vicepresidente de Rystad Energy subrayó que hay un dato de productividad que explica mejor que ningún comunicado por qué las petroleras de shale estadounidenses miran a la Argentina con otros ojos que hace apenas un lustro.

"Los pozos recientes operados por Phoenix entregaron alrededor de 40 barriles de petróleo por pie lateral en sus primeros dos años, frente a unos 38 para Vaca Muerta en total, 27 en Delaware y 19 en Midland", describió.

Asimismo, Díaz manifestó que esa comparación cambia la conversación entre las compañías de shale de Estados Unidos y ponderó que Vaca Muerta deja de ser un recurso enorme con "potencial" a secas y pasa a ser un lugar donde dos décadas de conocimiento técnico estadounidense ya encuentran una productividad de pozos de clase mundial.

¿Se puede copiar la estrategia?

La pregunta que se hacen otros jugadores del sector es si el camino de Continental es replicable para otras independientes de Estados Unidos. Para Díaz, esa respuesta es matizada: parte de la fórmula sí, aunque no todos cuentan con la misma flexibilidad financiera.

"Para otros independientes estadounidenses, la vía más sencilla puede ser a través de empresas conjuntas, farm-ins, participaciones minoritarias o adquisiciones de plataformas locales existentes. Aprender la cuenca antes de invertir miles de millones", ponderó el especialista.

El analista también apunta hacia las provincias productoras ya que atraer al próximo Continental va a exigir algo más que superficie disponible: datos técnicos confiables, acceso a infraestructura, procesos administrativos ágiles y reglas de juego pensadas para inversores que razonan en décadas, no en años electorales.

Hay una salvedad que Díaz no deja pasar: Continental es una compañía privada, lo que le da un margen de maniobra que muchas petroleras públicas estadounidenses no tienen. Aun así, sostiene que si la estrategia funciona, puede empujar algo bastante más grande que un acuerdo puntual.

Porque el mejor marketing que Vaca Muerta puede conseguir en Houston y no va a ser otra presentación corporativa sobre el potencial de la cuenca. Va a ser una petrolera estadounidense de shale ganando dinero de verdad ahí, en Neuquén y en Río Negro.