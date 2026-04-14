El contraste del upstream: más producción con menos fierros

La industria petrolera argentina atraviesa un momento bisagra que redefine sus parámetros de eficiencia. Los datos del cierre del primer trimestre de 2026 confirman una tendencia clara: la producción de petróleo mantiene una curva ascendente sostenida, apalancada casi con exclusividad por la roca shale de Vaca Muerta .

Sin embargo, el dinamismo en los yacimientos muestra distintas realidades. El informe mensual del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros ( GAPP ) revela que la cantidad de equipos de perforación activos continúa amesetada. La industria hace más con menos.

Durante el primer trimestre de 2026, el sector upstream reportó 41 equipos activos en enero, trepó a 43 en febrero y cerró con 42 en marzo. Si bien estos números marcan una recuperación frente al piso registrado a mediados de 2025, la radiografía interanual arroja señales de desaceleración: en marzo de 2025 operaban 50 rigs, ocho más que en la actualidad.

El dominio absoluto de la Cuenca Neuquina

La brújula de las inversiones apunta en una sola dirección. La actividad no convencional lidera las operaciones con un peso aplastante sobre los yacimientos maduros. Actualmente, el 84% de las operaciones de perforación en Oil & Gas se concentran en objetivos no convencionales, frente a un magro 16% del convencional.

Este embudo inversor consolida a la Cuenca Neuquina como el motor energético excluyente de la Argentina. La región concentra el 84% de los equipos de perforación activos. Muy por detrás, la cuenca del Golfo San Jorge apenas retiene el 13% de la actividad de los trépanos.

En el mapa de operadoras, YPF marca el ritmo del desarrollo. La petrolera de mayoría estatal lideró la perforación en marzo con 15 equipos activos. El pelotón de punta lo completan Pan American Energy (PAE) con 6 torres, seguida por Tecpetrol y Vista, ambas con 4 perforadores en el terreno.

Vaca Muerta YPF Etapas de fracturas fracking punciones (1).JPG ¿Cómo fue el desempeño de las operadoras en el fracking de Vaca Muerta durante el primer semestre?

Por el lado de las empresas de servicios, el mercado de torres lo encabeza Nabors con 13 rigs activos. El listado se completa con:

Helmerich & Payne: 9 equipos.

DLS Archer: 6 equipos.

San Antonio Internacional y PAE: 5 equipos cada una.

Récord histórico de fracturas en Vaca Muerta

El dato sobresaliente del informe del GAPP radica en la etapa de completación de pozos. Marzo de 2026 anotó un récord histórico de etapas de fractura, tanto para las operadoras como para las compañías de servicios especiales.

La hegemonía del shale en esta etapa es total: el 97,4% de las operaciones de completación en el país corresponden al no convencional. El convencional apenas representa un residual 2,6%.

En la trinchera del fracking, YPF volvió a mostrar su músculo operativo al concretar 1.116 etapas de fractura en un solo mes. El podio de operadoras más activas en la completación de pozos lo integran:

Pluspetrol: 431 etapas.

Vista: 281 etapas.

PAE: 160 etapas.

Shell: 156 etapas.

Tecpetrol: 138 etapas.

En el segmento de los bombeadores, Halliburton ratificó su liderazgo al inyectar arena y agua en 1.147 fracturas. Detrás se ubicaron Schlumberger con 600 etapas, Calfrac (382), Tenaris (263) y Weatherford (224).

Los números confirman que Vaca Muerta transita una fase de hiper-eficiencia. La industria compensa la merma de torres de perforación con pozos más largos, diseños de fractura más agresivos y un ritmo de bombeo continuo que sostiene el crecimiento productivo del país.