Cuántos trabajadores formará el Instituto Vaca Muerta por año

La industria energética dio un paso que venía madurando desde hace años. Este lunes quedó inaugurado el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta ( IVM ) en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén, una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los principales cuellos de botella del desarrollo del shale: la falta de mano de obra calificada con formación específica para las operaciones de campo.

En el acto, estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck ; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido ; y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci . También participaron directivos de las principales compañías que impulsan el proyecto.

“Invertimos entre los privados. Se terminó lo que decíamos que buscábamos que el Estado bobo invierta por nosotros”, afirmó Marín. Entre las operadoras que integran el IVM se encuentran YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron, Pluspetrol, Shell, Pampa Energía y CGC. A ellas se suman empresas de servicios como Halliburton, DLS Archer, Calfrac y PECOM, entre otras.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 17.01.57 El IVM se inauguró este lunes.

IVM: formación orientada a la operación

El IVM fue diseñado con foco en la práctica. El edificio alberga cuatro salas de simuladores, laboratorios de química aplicada y de automatización, talleres mecánicos y eléctricos, 8 aulas y un auditorio con capacidad para 100 personas. La propuesta académica está estructurada en 7 trayectos formativos vinculados directamente con el upstream. Incluye especializaciones en perforación, fractura, instrumentación, producción, mantenimiento mecánico, eléctrico y seguridad operativa. Los cursos tienen una duración de 4 meses y están pensados para facilitar una rápida inserción laboral.

Uno de los elementos más innovadores es el denominado “pozo escuela” ubicado en Río Neuquén. Se trata de una instalación única en el país que permitirá a los estudiantes entrenarse en condiciones operativas reales.

Vaca Muerta Insights 2026 - Apuntalando Vaca Muerta Educacion (3) Gustavo Schiappacasse, director de Fundación YPF, habló sobre el Instituto Vaca Muerta. Omar Novoa

A mediano plazo, la proyección es capacitar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año. Según explicó Gustavo Schiappacasse, director de Fundación YPF, la iniciativa tiene su origen en un trabajo prospectivo realizado hace cuatro años para anticipar las necesidades de la actividad. "Se identificaron aquellos perfiles y ocupaciones que iba a demandar la industria del upstream o el land gas en Vaca Muerta y a partir de eso surgieron recomendaciones", señaló durante su participación en el evento Vaca Muerta Insights 2026.

Prácticas en entornos reales

El equipo a cargo del proyecto realizó una visita al Southern Alberta Institute of Technology, en Canadá, una institución reconocida a nivel global en capacitación técnica. Como resultado de ese proceso, el instituto incorporó equipamiento clave para la formación práctica. Entre ellos, un equipo de perforación instalado en el pozo escuela de Río Neuquén, donado por San Antonio International, que permitirá a los estudiantes entrenarse en condiciones reales. “El gran diferencial que buscamos nosotros con el IVM es que puedan hacer esas prácticas en entornos a escala”, afirmó Schiappacasse.