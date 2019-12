Cómo es el área Aguila Mora, la nueva concesión de Vista

Vista Oil & Gas sigue con su expansión para consolidarse en el segmento del petróleo no convencional donde ya consiguió convertirse en la segunda productora de shale oil en la Cuenca Neuquina.

El Gobierno de Neuquén otorgó la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos de Águila Mora a Vista, una empresa que proyecta un incremento de la producción para el año que viene si las condiciones para el sector así se lo permiten. Un crudo de alta calidad y tres niveles productivos convierten a esta área obtenida en la nueva joya de la zona de despegue de Vaca Muerta.

De acuerdo a información que obtuvo +e sobre el bloque, el petróleo que puede producirse llega a 40° API y tiene una relación gas-petróleo estimado en 250 m3/m3. Los yacimientos vecinos ubicados al norte y oeste, Bajo del Toro y Bajo del Choique, muestran muy buenas productividades, y en la compañía presidida por Miguel Galuccio piensan que pueden ser una referencia para el nuevo proyecto.

Águila Mora posee una superficie de 95 kilómetros cuadrados y será operada por la propia Vista de manera asociada con Gas y Petróleo del Neuquén. Participan en la concesión con el 90% y el 10% respectivamente.

En la etapa piloto se prevé invertir u$s 32 millones para perforar dos pozos horizontales de 2.000 metros de rama horizontal y a su vez, reactivar tres pozos ya existentes.

El área Águila Mora, presenta al menos tres niveles productivos dentro de la formación Vaca Muerta: Middle Carbonate, Lower Organic (ya probados en la zona) y Cocina con antecedentes de producción cercanos. Los pozos exploratorios existentes en este bloque de explotación no convencional confirman buenas productividades en los niveles mencionados.

Además, toda el área se encuentra cubierta 100% por sísimica 3D, según pudo saber +e.

En la Cuenca Neuquina, Vista incursionó por primera vez en el área Bajada del Palo, yacimiento que le adquirió a Entre Lomas luego de su fundación, en agosto de 2017, y la obtención de financiamiento.

En 2018, consiguió la autorización del gobierno neuquino para subdividirla en Bajada del Palo Oeste -253,5 kilómetros cuadrados- y Bajada del Palo Este -197,7 kilómetros cuadrados. En poco tiempo, la compañía obtuvo uno de los mejores despeños del segmento shale oil.

A mitad de año, por caso, esperaba perforar un nuevo pad de pozos, pero de pronto se encontró con las medidas del gobierno nacional anterior, que le puso un techo al precio interno del Brent.

Al ser una empresa no integrada (produce su crudo pero no lo refina), no pudo sobrellevar como otras empresas el impacto de esa medida, por la que fue a la Justicia Federal.

En paralelo, accedió a una línea de crédito de la a Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero de Estados Unidos, por unos 300 millones de dólares. Con estos fondos, la compañía espera poder profundizar sus inversiones en el segmento shale.

La empresa se financió inicialmente saliendo a la bolsa de comercio de México, a través de la colocación de acciones. El 25 de julio pasado, la compañía hizo otro tanto en Wall Street, donde en su jornada inaugural recaudó 90 millones de inversores privados.