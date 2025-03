Hernán Andonegui, de Pluspetrol en Vaca Muerta Insights: "Tendremos dos equipos en Bajo del Choique"

“Estuve en Chevron casi 20 años, y hace un mes que asumí en Pluspetrol. No fue fácil, es una empresa privada argentina y neuquina que tiene las aspiraciones de ser la más grande en Latinoamérica y me tentó formar parte de ese proyecto, conocía la gente, el grupo de laburo y el porfolio, que llegó a tener luego de la compra de Exxon, que pasó a ser de clase mundial”, dijo.

Sostuvo que la compra de esos activos a la gigante estadounidense genero un porfolio de más de 10 yacimientos en Vaca Muerta, con gas húmedo, gas seco y petróleo condensado, “muy flexible para adaptarse al mercado”.

Hernán Andonegui_Vaca Muerta Insights.jpg Hernán Andonegui en el Vaca Muerta Insights 2025. Es el nuevo gerente de operaciones de Pluspetrol.

Andonegui indicó que el yacimiento La Calera, con más gas asociado en Vaca Muerta, está lejos de agotarse y pretende ser la punta de lanza en la zona caliente de Vaca Muerta. “Es una ventana de gas condensado en Añelo y produce 12 millones de metros cúbicos por día de gas y 28 mil barriles de petróleo condensado”, expresó.

Pluspetrol: el desafío de La Calera con el gas y el petróleo

“Hicimos la ampliación para 3 millones de metros cúbicos más de gas y en el 2027 tenemos planificada una segunda CPF con nuestro socio YPF, para llegar el gas con 17 millones de metros cúbicos de gas reales”, agregó el gerente.

Y acotó: “La idea es tener todo en uno, eso es la belleza de La Calera. Yo creo que estamos pensando en una maximación del condensado y tenemos pensado en hacer una nueva planta de procesamiento de crudo".

El gerente de operaciones dijo que es fundamental ampliar las instalaciones en los yacimientos, para adaptarse a la nueva etapa de Vaca Muerta. Y en ese sentido, explicó que "hay una falta de proveedores", que es el principal problema para cumplir con los plazos de las obras.

"Yo no veo problemas en el corto plazo de insumos. No es un problema que pueda surgir, pero sí la falta de proveedores. Yo creo que la planificación es todo. No hay que dejar nada al azar", indicó.

Respecto a la compra de activos de ExxonMobil, Andonegui resaltó un proyecto de desarrollo que se viene en la concesión Bajo del Choique. "Hoy sin equipos estamos en casi de 10 mil barriles y a fin de año esperamos llegar a 20 mil barriles con uno o dos equipos. Es probable que sean dos equipos. Hay que poner en valor el activo rápidamente. El potencial es muy grande", adelantó.

El plan de 20 mil barriles y las fracturas

La producción en ese bloque es una escalera en ascenso, ya que la producción se va incrementando de a poco. "Es importante hablar de esos 20 mil barriles. Empezamos con 5 mil barriles", acotó.

El gerente de operaciones de Pluspetrol anunció la adquisición de sets de fractura de la empresa Weatherford. "No hay una fórmula mágica. Pero es una gran decisión de tener toda la cadena de valor integrada. Vamos a cortar tiempos de producción", indicó.

Andonegui también opinó sobre la infraestructura general de Vaca Muerta, un tema del que se ocupa el gobierno de Neuquén. "El tema de las rutas de Vaca Muerta es el tema y creo que tenemos un plan con el gobierno provincial y hay que acelerar las inversiones. El hub del norte de Vaca Muerta es lo que viene Los desafíos que vienen son el desarrollo del recurso humano. Vamos a Duplicar las becas de estudio", concluyó.