González: "Las empresas de midstream se harán cargo de las obras de transporte"

Y remató: “Me parece que las operadoras se hagan cargo es mucho mejor. Creo que las compañías de midstream se harán cargo de las obras. Eso va a pasar. No sabemos cuando, pero cuando las tasas bajen será una realidad”.

¿Que temas lo preocupan? Ante la pregunta, González respondió: “Donde no tenemos que fallar es en confundir que tener el recurso es solo el punto de partida y no es final. Me parece que a veces equivocamos el foco, tenemos recursos por generaciones. Es una commodity y si no sos eficiente, estás afuera. Si la rentabilidad es menor, el ritmo, el desarrollo es menor”.

Mapa global

“Estoy impresionado con cómo cambió la agenda global. Con el gobierno de (Donald) Trump se dió una revalorización de los hidrocarburos y se postergó la transición dándole un nivel de racionalidad que no tenía. Eso es bueno para Argentina”, dijo al comienzo de su charla.

El funcionario comentó: “Se está agregando un nivel de racionalidad qué no se tenía. En el Ceraweek -que se llevó a cabo del 10 al 14 de marzo en Houston- hay preocupación por la demanda de energía eléctrica”.

Agregó: “Volvimos a estar en el mapa. Esto es por el magnetismo que está encarando Milei, hay muchas preguntas por el RIGI. Es sumamente relevante por el mundo. Eso también me lo llevé y el mundo sigue alineándose en lo que nos conviene. Tenemos una agenda global donde se necesita GNL”.

“Vamos a cumplir”

González dedicó un momento de la charla al Plan Gas describiéndolo como “un corsét”. En este punto, agregó: “Lo vamos a cumplir. Nos guste o no, es una norma con la que las empresas planearon inversiones y lo vamos a cumplir”.

Sin embargo, deslizó: “Si queremos una industria más libre, tenemos que estar dispuestos a cambiar algunas cosas”.

Hidroeléctricas: pliego listo

“Estamos muy cerca de avanzar con la licitación. Nos tenemos que sentar con las provincias para contarles la idea de negocio. Es algo que nos funciona a todos”, dijo González, mostrándose cauto en relación con dar demasiados detalles.

Anticipo que “tenemos el pliego listo” y dijo “vamos a concesionar las cuatro centrales y con una lógica que esté alineada y se empiece a hacer algo que tenga sentido. Que el mercado lo sienta como un paso eficaz de lo que vamos a hacer”.

Vaca Muerta Insights 2025: las altas expectativas del Gobierno

González asumió en septiembre de 2024 como secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación y para aportar a la gestión pública una visión forjada en años de experiencia y liderazgo en la industria. Licenciado en Administración por la UCA, su paso como director ejecutivo de IDEA y por el banco Merrill Lynch/Bank of America en Buenos Aires y Nueva York fueron la antesala a su desembarco en YPF, donde durante más de una década fue un actor protagónico en el comando del rumbo energético argentino.

Es que en 2012, tras la estatización de la petrolera, se convirtió en uno de sus ejecutivos clave: fue CFO, luego CEO interino y finalmente CEO pleno, roles que consolidaron su capacidad de gestión y su mirada estratégica para navegar en contextos complejos.

Hoy, desde el Gobierno, González proyecta un futuro ambicioso: “En 2030 vamos a exportar 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día, y el objetivo además es pasar de US$ 4 mil millones a US$ 30 mil millones en minerales”, aseguró a comienzos de marzo.

javier milei vaca muerta ypf El día que Javier Milei visitó operaciones de YPF en Vaca Muerta.

Con experiencia financiera, González combina rigor técnico con optimismo estratégico. Promete salir del cepo en 2025, y ve al sector como uno de los grandes motores de la Argentina que se viene; por eso, también es un gran impulsor de proyectos de cobre y litio en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), y llegó a anticipar la inminente presentación de nueve proyectos relacionados con la energía y la minería.

En ese sentido, no solo que no deja de lado al GNL, sino que lo apunta como un gran habilitador: dijo que es la “única manera” de aprovechar el gas de Vaca Muerta, y anticipó la llegada de un segundo barco para fines de 2027 o principios de 2028. “Argentina va a exportar y es difícil ver el techo”, se ilusionó.