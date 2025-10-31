TotalEnergies consolida su posición exportadora de gas al mercado brasileño

La compañía francesa TotalEnergies cumple un mes de exportaciones en condición firme de gas natural hacia Brasil , lo que refuerza su perfil de búsqueda de exportaciones de gas al Cono Sur, objetivo de sus operaciones en la argentina. De hecho, en este momento es la única operadora con contratos firmes activos bajo esta modalidad. Los envíos, de más de 150.000 metros cúbicos diarios, se realizan desde la Cuenca Neuquina, con origen en Vaca Muerta, a través del sistema Gasbol (Gasoducto Bolivia–Brasil).

La operación se canaliza mediante un acuerdo con Matrix Energía , comercializadora con base en San Pablo, y con la participación de YPFB en el tramo boliviano del gasoducto. Este esquema permite integrar la producción no convencional argentina al mercado energético brasileño, aprovechando la infraestructura disponible en Bolivia y la cercanía de los principales polos industriales del sur de Brasil.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3G940F Vaca Muerta gana terreno en el mercado brasileño: un mes de envíos firmes de TotalEnergies. (REUTERS/Abdul Saboor)

La operadora, cuyo core en argentina está la cuenca austral (offshore) fue la primera empresa en concretar exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil, marcando el inicio de una nueva etapa en el comercio regional de gas. Aquella experiencia, iniciada con envíos interrumpibles en abril de 2025, funcionó como antecedente y punto de partida para el posterior ingreso – desde entonces- de otras operadoras, como Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía, que desarrollan operaciones similares.

Proyecciones: ampliar contratos y volúmenes

A partir de la OTC Brasil donde se encuentra una nutrida delegación de empresas neuquinas, e incluso el gobernador Rolando Figueroa, que acaba de firmar un convenio de fomento de exportaciones e integración energética, se conoció que desde el 1° de octubre, TotalEnergies mantiene exportaciones bajo contrato firme con Matrix.

Tal como anticipó la empresa durante el evento Argentina Oil & Gas realizado en Buenos Aires en septiembre pasado, el trato otorga previsibilidad comercial y una base estable para la expansión de volúmenes. Incluso, según fuentes de la compañía, se encuentran en diálogo avanzado para ampliar la operación con nuevos offtakers brasileños.