Daniel González: "en 2030 vamos a exportar 1 millón de barriles y USD 30 mil millones en minería"

“La única manera de aprovechar el gas de Vaca Muerta es con el GNL. Hay un segundo proyecto de que está muy cerca de cerrarse. Vamos a ver más de eso. Argentina va a exportar GNL de acá a dos años y es difícil ver el techo”, subrayó.

Minería

En minería, anticipó que se van a presentar dos proyectos de cobre al RIGI en el futuro cercano y otros ocho proyectos más a nivel general que se suman a los once que ya estaban en el RIGI. Casi en su totalidad, de energía y minería.

Otro tema delicado que se está discutiendo mucho entre las empresas argentinas en este CERAWeek es el supuesto sobrecosto que cobran las compañías de servicios. “Son 60% más caras, a veces el doble que en Estados Unidos. Nos falta competencia y lo tenemos que resolver”, dijo González sobre ese tema.

Subsidios y cepo

En cuanto a la cuestión de subsidios, como había anticipado +e, confirmó que se mantendrá el actual sistema tarifario y el nuevo quedará para después de las elecciones de este año. “Vamos a ser muy cuidadosos de no afectar al sector más vulnerable”, justificó, aunque no descartó revisar el padrón para detectar irregularidades.

Además, criticó al Plan Gas, pero dijo que, de todas formas, lo respetarán. “Hace dos meses lanzamos una guía para volver a un sistema de mercado en electricidad, pero es muy difícil. Todo el gas está contractualizado y el único off taker es el Estado. No nos gusta el Plan Gas. Pero lo vamos a respetar porque parte del problema argentino fue el no respeto a las leyes. Si los precios del gas fueran menores, los subsidios también serían menores sin necesidad de aumentos de tarifa”, disparó.

Finalmente, prometió salir del cepo este año y celebró el rumbo de la economía. “La realidad es que no hubo una recesión como se preveía. La caída fue menor a la que se esperaba y después de cinco meses la economía volvió a crecer. Todos los sectores de exportación están creciendo mucho. Energía y minería son los mayores contribuyentes. El petróleo y el litio más específicamente”, cerró.