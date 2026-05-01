Vaca Muerta gana capacidad: luz verde del RIGI para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

TGS presentó la única oferta en la licitación para la obra de ampliación del Gasoducto Perito Moreno

El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto estratégico bajo el RIGI , enfocado en la expansión del Gasoducto Perito Moreno , una obra clave para incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía , Luis Caputo , quien confirmó que la iniciativa contempla una inversión superior a los 500 millones de dólares y permitirá fortalecer el abastecimiento energético antes del invierno de 2027.

Según detalló el funcionario, la obra impulsada por TGS no solo ampliará la infraestructura existente, sino que además habilitará nuevas inversiones privadas complementarias, consolidando un cambio estructural en la forma de financiar proyectos energéticos en la Argentina.

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El Comité Evaluador RIGI aprobó hoy el proyecto de ampliación de TGS del gasoducto Perito Moreno. Es una inversión de más de 500 millones de dólares (que además posibilitan que TGS invierta otros 200 millones de dólares adicionales) que va a estar operativa antes… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026

Más capacidad de transporte

El proyecto permitirá incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios adicionales al sistema, lo que impactará directamente en el suministro de gas para usuarios residenciales, industrias y centrales de generación eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires.

Caputo subrayó que esta mayor disponibilidad de gas permitirá sustituir importaciones de GNL, reduciendo significativamente los costos energéticos del sistema. “Los usuarios tendrán acceso a energía a una fracción del costo del gas importado”, afirmó el ministro.

Además, el funcionario destacó que la iniciativa representa un punto de inflexión, ya que el financiamiento y la contratación de la obra estarán a cargo del sector privado, que luego comercializará la capacidad adicional a otros actores del mercado.

Un cambio de paradigma

El esquema aprobado bajo el RIGI introduce un modelo en el que las empresas privadas asumen el riesgo y la inversión en infraestructura, desplazando el rol histórico del Estado como principal financiador de este tipo de desarrollos.

En ese sentido, Caputo remarcó que se trata del primer proyecto de transporte de gas en más de dos décadas que se ejecuta bajo este esquema, lo que podría abrir la puerta a nuevas iniciativas similares en el sector energético.

El ministro también precisó que, con esta aprobación, ya son 14 los proyectos avalados dentro del régimen, con inversiones acumuladas por 28.000 millones de dólares, mientras que otras 26 iniciativas continúan en evaluación.

TGS - Tratayén.jpg Entre sus proyectos, TGS cuenta con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exGPNK) y el tramo final de la red.

Fuerte respaldo del mercado a la expansión del sistema

En paralelo, la iniciativa de ampliación del gasoducto impulsada por TGS ya mostró un fuerte respaldo de los productores de gas, quienes manifestaron su interés en asegurar capacidad de transporte para evacuar la producción incremental de la Cuenca Neuquina.

Durante el evento Vaca Muerta Insights, el CEO de la compañía, Oscar Sardi, reveló que las ofertas recibidas superaron ampliamente las expectativas iniciales, alcanzando pedidos en firme por más de 32 millones de metros cúbicos diarios.

Este volumen triplica la capacidad que se prevé licitar en una primera etapa, lo que evidencia la urgencia del sector por contar con mayor infraestructura de evacuación ante el crecimiento sostenido de la producción no convencional.

Plazos exigentes y nuevas etapas regulatorias

El proyecto cuenta con un cronograma de ejecución agresivo, estimado en 18 meses, con el objetivo de que la ampliación esté operativa antes del invierno de 2027, considerado un período crítico para el abastecimiento energético.

Como próximo paso, se prevé la realización de un Open Season por 14 millones de metros cúbicos diarios, una vez que se complete el reordenamiento contractual entre actores clave como Enarsa, Cammesa y las distribuidoras.

Este proceso permitirá asignar formalmente la capacidad de transporte disponible y consolidar los compromisos de largo plazo necesarios para garantizar la viabilidad económica de la obra.