"Vaca Muerta es un activo geopolítico importantísimo"

"Hoy vemos como Vaca Muerta es política de Estado y cómo impacta en otras provincias", señaló el mandatario, y se mostró "muy contento con esta transformación de recurso en riqueza, y un ejemplo de un sector emergente que descubrimos, fuimos desarrollando y hoy está en franco proceso de expansión y consolidación".

Sobre las limitantes que atraviesa el shale para continuar su senda de crecimiento, indicó que "algunos cuellos de botella en infraestructura se resolvieron y otros están lanzados en inversión y esto hay que destacarlo como un gran logro. Por ejemplo, si tomas el petróleo hoy la producción en el país es de 600.000 barriles diarios, Neuquén produce el 55% y el proyecto Duplicar de Oldelval va a permitir de acá al 2025 incrementar en un 50%, en 300.000 barriles, la capacidad de evacuación de transporte y de comercialización, con lo cual si anticipamos y generamos certezas, integrándonos Gobierno Nacional, Provincial, sindicatos, empresas, gobiernos locales y todo el arco dirigencial -porque va impactando en el turismo, en el comercio, en la construcción en la producción primaria, las otras provincias-, vamos camino a tener un millón de barriles día de producción en 2027-2028".

"Con lo cual ya tenemos que empezar a pensar que para llegar hasta un millón y medio de barriles para 2030 necesitamos otra nueva pista, nueva infraestructura de evacuación de transporte de comercialización. Vamos muy bien en cuanto al petroleo porque hay una diversificación en los mercados, tanto en el plano nacional, como en el plano internacional, en el gas vamos unos pasitos atrás pero vamos muy bien", agregó.

Destacó que la primera fase del Gasoducto Néstor Kirchner permitió a la provincia alcanzar la producción máxima histórica de 100 millones de metros cúbicos día de gas. "Necesitamos la planta de reversión (del Gasoducto Norte) para poder revertir el gas hacia Bolivia, hacia Brasil, poder atender esos aproximadamente 6.000 nuevos domicilios que tenemos por calefaccionar y por llegar a las industrias y comercios también en el norte argentino, poder exportar también por el Gasoducto a Chile y seguir abasteciendo Neuquén el sector es que tenemos pendiente como lo estamos haciendo ahora con Añelo; y llevar adelante una obra de infraestructura fundamental y decisiva además de la reversión que es la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner", dijo Gutiérrez.

AOG 2023 Omar Gutiérrez, Gobernador de la provincia del Neuquén.mp4

El mandatario neuquino puso en relieve que en materia gasífera es prioritario el proyecto de ley del GNL, "para potenciar el desarrollo industrial de gas de Vaca Muerta y también plantear el objetivo alcanzable de la industria de desarrollar de la industria petroquímica".

Gutiérrez transmitió al gobernador electo y diputado nacional Rolando Figueroa que lleve adelante las tratativas para movilizar la iniciativa. "No es por nosotros que esta ley no tiene despacho. Es necesario que se pongan de acuerdo quienes todavía no lo han logrado porque necesitamos adelantar el flujo de inversiones para el desarrollo productivo del gas porque tenemos una ventana que aprovechar, y no la podemos perder, vendiendo al mundo lo que necesita".

"Tenemos una llave para abrir una puerta e integrarnos al mundo. Vaca Muerta es un activo geopolítico importantísimo y es de cada neuquino y neuquina. Vaca Muerta no es un activo para pagar la deuda externa, sino fruto del desarrollo y la transformación de un recurso en riqueza", aseveró.

Gutiérrez señaló que, más allá de que la generación de divisas por las exportaciones de crudo y gas en la próxima década ayudarán a estabilizar la macroeconomía, "es necesario plantear un plan de desarrollo económico con el abordaje integral sistémico e integrado de cómo vamos a trabajar con el desarrollo de la minería, cómo se va a trabajar con el desarrollo del petróleo y gas la industria pesquera, el aparato productivo primaria".