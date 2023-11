Sica advirtió que la dolarización puede “generar problemas de producción”

En el marco del evento “Argentina, perspectivas 2024”, que organizó la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, el licenciado en Economía advirtió que la dolarización puede causar problemas en la producción.

“Yo creo que la economía es una gran caja de herramientas. El gobierno tiene que tomar las mejores herramientas para poder aplicarlas y apuntar al objetivo de que la economía crezca, que sea sana y que una población pueda desarrollarse. No me gusta la idea de dolarización”, subrayó Sica.

“Argentina necesita seguir teniendo una moneda para poder actuar en momentos difíciles, para poder actuar cuando hay depresiones en el mundo”, aseveró y consideró que el país “no puede seguir sin tener una moneda”.

“Tener una moneda implica tener algún sistema fiscal, dejar de emitir de manera irresponsable para financiar el déficit público, ser ordenados con un Banco Central independiente y tener un régimen cambiario que sea compatible. Eso nos va a permitir recuperar la moneda y tener esa política monetaria”, detalló.

En este sentido, el exfuncionario nacional sostuvo que “la dolarización no debería ser no debería ser el inicio del camino” de la recuperación nacional. “Uno debería apuntar a una reforma fiscal, monetaria y de solidez para que al final del camino se pueda organizar. Y la verdad es que al final del camino, si hicimos todo eso, ¿para qué vamos a dolarizar y perder instrumentos? Yo prefiero hacer todas esas reformas para recuperar la moneda”.

Asimismo, consideró que en lugar de dolarizar se puede avanzar en una moneda única como lo hizo Europa con el Euro. “Es mejor tener una moneda dura entre los 4 países y no unilateralmente tomar otra moneda”, afirmó.

“Dolarizando no se termina solucionando el tema del déficit fiscal. No soluciona los problemas en especial de productividad. Me parece que no soluciona ninguno de los problemas de base y a lo mejor genera una mayor dependencia, porque más tarde o más temprano van a aparecer cuasi monedas”, destacó Sica.