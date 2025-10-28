Una de las bodegas más emblemáticas del país será abastecida con energía renovable

En su camino continuo hacia una gestión más sustentable, Rutini Wines, una de las bodegas más emblemáticas de Argentina, firmó un acuerdo con G enneia para abastecer con fuentes renovables el 35% del consumo energético de sus plantas ubicadas en Maipú y Valle de Uco, Mendoza.

La nueva alianza estratégica entre las compañías se concreta a través del sistema privado Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) , mediante un contrato de provisión de energía renovable por un período de 6 años, iniciando en agosto del 2025. La energía será suministrada a Rutini Wines desde un pool de activos de Genneia, conformado por parques eólicos y solares de la compañía ubicados en distintos puntos del país.

Sustentabilidad

Este acuerdo representa un avance significativo en la estrategia de sustentabilidad de Rutini Wines, que implementa reconocidos estándares en sus fincas y bodegas, como el Protocolo de Sustentabilidad de Bodegas de Argentina y Global GAP y contribuye especialmente al logro de sus objetivos de reducción de huella de carbono, de gestión eficiente de recursos y de abastecimiento responsable.

Parque Solar Anchoris - Mendoza (Genneia)

“El abastecimiento con energía renovable representa un paso concreto hacia la descarbonización de nuestras operaciones, consolidando una gestión que combina excelencia enológica, innovación y vitivinicultura sustentable”, destaca Robert Hagen, Director de Operaciones de Rutini Wines.

“Para nosotros es un orgullo acompañar a Rutini Wines en su camino hacia una operación más sustentable. Desde Genneia trabajamos para acercar soluciones energéticas eficientes que permitan a las empresas avanzar en sus compromisos ambientales. Este acuerdo refleja cómo la colaboración entre sectores es clave para acelerar la transición energética en Argentina”, expresa Gabriela Guzzo, Gerente Comercial Senior de Genneia.

Energía renovable para seguir creciendo

Hay que recordar que otro de los acuerdos firmados pro Genneia fue con BASF, compañía química líder en innovación con 75 años de presencia en Argentina.

El contrato contempla el suministro de energía limpia para las plantas de BASF ubicadas en Burzaco y Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires, y en General Lagos y Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, contribuyendo a reducir significativamente la huella de carbono de la compañía en el país.

Este nuevo paso reafirma el compromiso global de BASF con la sustentabilidad, alineado a su meta de reducir un 25% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. A través de alianzas estratégicas como esta, BASF impulsa la transformación de la industria química hacia un modelo más eficiente, sustentable y alineado con los desafíos ambientales globales.

Actualmente, más de 80 clientes corporativos de diversas industrias forjaron alianzas con la empresa líder en generación de energías renovables en el país, fortaleciendo su compromiso con la descarbonización de sus operaciones y consolidando a Genneia como un aliado estratégico en la transición hacia una economía de bajas emisiones. La mirada de las empresas, además, asume la eficiencia y competitividad de sus operaciones.