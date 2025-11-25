¿Una gaseosa renovable? Genneia firmó un acuerdo histórico y abastecerá las operaciones de una marca top

Genneia abastecerá las operaciones de la planta de concentrados de Coca-Cola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el centro de almacenamiento de la multinacional en Ezeiza. Así quedó establecido en el acuerdo firmado en las oficinas de Coca-Cola Argentina.

La alianza estratégica permitirá abastecer las instalaciones de la reconocida bebida con energía proveniente de fuentes eólicas y solares, reemplazando cerca del 80% del consumo energético anual. Dicha energía proviene de fuentes renovables verificadas, es decir, certificadas oficialmente como limpias y de bajo impacto ambiental.

La firma del contrato contó con la participación de Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola para Argentina y Uruguay, y Bernardo Andrews, CEO de Genneia, quienes destacaron el valor de esta colaboración en el marco de los compromisos ambientales de ambas empresas.

El suministro de energía se realizará a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), mediante un contrato de cinco años. La energía provendrá de un pool de activos de Genneia, compuesto por parques eólicos y solares distribuidos en distintas regiones del país.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia global de Coca-Cola para lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 y de reducir en un 25% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero para 2030, tomando como referencia el año 2015.

Bernardo Andrews (Genneia) y Leonardo García (Coca-Cola)

Una alianza estratégica

“Nos llena de orgullo que una compañía como Coca-Cola confíe en Genneia para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad. Esta alianza refleja el valor de nuestras soluciones energéticas competitivas y a medida, y reafirma nuestro compromiso de acompañar a las empresas líderes del país en sus estrategias de eficiencia operativa.”, expresó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

En tanto, Leonardo Garcia, Gerente General de Argentina y Uruguay manifestó: “En Coca-Cola trabajamos para que cada decisión que tomamos tenga un impacto positivo en las personas y el planeta. Esta alianza con Genneia nos permite avanzar hacia un modelo de operación más limpio y responsable, alineado con los objetivos locales y globales de sostenibilidad de la compañía”.

Con este nuevo contrato, Genneia supera los 80 clientes corporativos en el marco del MATER, consolidando su liderazgo en el mercado empresarial. La compañía brinda soluciones energéticas a medida para empresas de sectores como agroindustria, alimentos, automotriz, petróleo y gas, construcción, transporte y laboratorios, entre otros, contribuyendo a una operación más eficiente en todo el país.

La líder de las energías renovables

Hay que recordar que Genneia anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones.

Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.

Las características principales de la ON Clase XLIX: