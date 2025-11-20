Boom renovable: Genneia captó US$400 millones con su nueva ON internacional
La compañía colocó una ON Verde de US$ 400 millones, superando la demanda prevista y reforzando su liderazgo en financiamiento sostenible.
Genneia, líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones.
Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.
Las características principales de la ON Clase XLIX:
- Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
- Tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%
- Vencimiento en el octavo año de la emisión.
- Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.
- Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Los datos del bono
La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
Con esta nueva emisión, la empresa reafirma su liderazgo en el mercado local y su compromiso con la transición energética, impulsando proyectos que contribuyen a un futuro más limpio y sostenible.
Líder en renovables
Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 20% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar. La inauguración del Parque Eólico La Elbita, en la provincia de Buenos Aires, junto a la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris en Mendoza, ha elevado la capacidad total de energía renovable de Genneia a más de 1.400 MW, consolidando su liderazgo en el sector de energía renovable y marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país.
Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 945 MW en energía eólica. Actualmente, la compañía avanza con la construcción del Parque Solar San Rafael, con una capacidad de 180 MW, y del Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, ubicados en las provincias de Mendoza y San Juan, respectivamente. Con sus cinco parques solares en operación —Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I— y ahora Anchoris, alcanza un total de 490 MW de capacidad instalada en energía solar.
