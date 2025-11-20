Boom renovable: Genneia captó US$400 millones con su nueva ON internacional

Genneia , líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones.

Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.

Las características principales de la ON Clase XLIX:

Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).

Tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%

Vencimiento en el octavo año de la emisión.

Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.

Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.

Genneia parque eólico aerogeneradores La Elbita renovable 1 (1).jpg

Los datos del bono

La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.

Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.

Con esta nueva emisión, la empresa reafirma su liderazgo en el mercado local y su compromiso con la transición energética, impulsando proyectos que contribuyen a un futuro más limpio y sostenible.

Líder en renovables

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 20% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar. La inauguración del Parque Eólico La Elbita, en la provincia de Buenos Aires, junto a la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris en Mendoza, ha elevado la capacidad total de energía renovable de Genneia a más de 1.400 MW, consolidando su liderazgo en el sector de energía renovable y marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país.

Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 945 MW en energía eólica. Actualmente, la compañía avanza con la construcción del Parque Solar San Rafael, con una capacidad de 180 MW, y del Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, ubicados en las provincias de Mendoza y San Juan, respectivamente. Con sus cinco parques solares en operación —Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I— y ahora Anchoris, alcanza un total de 490 MW de capacidad instalada en energía solar.