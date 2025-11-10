¿Subirá el gasoil en surtidor?: Nuevos precios oficiales para biocombustibles en Argentina

Nueva resolución reduce corte de biodiesel al 7% y fija precios mínimos para bioetanol.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, publicó hoy, lunes, las resoluciones que actualizan los valores de referencia para bioetanol y biodiesel. Estos insumos integran la mezcla obligatoria con naftas y gasoil. Los cambios en los biocombustibles rigen desde hoy y buscan equilibrar costos en la cadena productiva.

En cuanto al bioetanol, los valores mínimos son: Bioetanol de caña de azúcar : $ 918,025 por litro; y b ioetanol de maíz : $ 841,394 por litro.

Estos precios mínimos garantizan rentabilidad a productores y evitan distorsiones en el mercado interno. Representan un ajuste clave ante variaciones en insumos agrícolas.

Precio y ajuste en mezcla obligatoria

El biodiesel para corte obligatorio alcanza $ 1.688.961 por tonelada. Este valor refleja el incremento en el aceite de soja, principal materia prima.

Para mitigar el traslado a consumidores, se reduce transitoriamente el porcentaje de mezcla en gasoil y diesel oil a 7% sobre el volumen final. La medida alivia presión sobre precios en surtidor y estabiliza el suministro.

Las razones detrás de la reducción transitoria

La normativa destaca el impacto del alza en el aceite de soja. Este insumo eleva costos de elaboración del biodiesel. Sin intervención, el gasoil enfrentaría subas abruptas. La reducción al 7% actúa como amortiguador temporal, preservando competitividad en el sector energético.

De hecho, los productores de biocombustibles enfrentan volatilidad en commodities. El bioetanol, con dualidad caña-maíz, mantiene diversificación. El biodiesel, ligado al complejo sojero, requiere monitoreo constante. Desde la secretaria informan que estas resoluciones fortalecen la Ley de Biocombustibles, promoviendo sostenibilidad sin comprometer accesibilidad.

Asimismo, las autoridades evalúan extensiones o reversiones, según evolución de mercados.