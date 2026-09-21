Renovables: el despliegue debe duplicarse para cumplir la meta climática de 2030

Parque Solar de Gujarat, también conocido como Parque Solar de Charanka, en el distrito de Patan, en Gujarat (India)

El despliegue mundial de las energías renovables debe más que duplicarse para cumplir el compromiso climático de crecimiento renovable fijado para 2030, pese a que el año pasado el sector marcó un nivel récord, según un informe elaborado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) , la Presidencia de la COP31 y la Alianza Global de Energías Renovables .

Más de 100 países acordaron en la cumbre climática COP28 , celebrada en Dubái en 2023, triplicar la capacidad de energía renovable para 2030. Durante 2025, el mundo añadió algo más de 690 gigavatios de nueva capacidad renovable.

La capacidad renovable instalada total a nivel mundial llegó a los 5,15 teravatios a finales de 2025, una cifra que representa menos de la mitad del objetivo de 11,2 TW necesario para cumplir la meta. De hecho, según el reporrte, las instalaciones necesitan acelerar hasta una media de aproximadamente 1.200 GW anuales hasta 2030 para cumplir el compromiso de triplicación.

La eficiencia energética también se retrasa

Las medidas de eficiencia energética tampoco cumplen el ritmo requerido: la intensidad energética mejoró en torno a un 2% en 2025, por debajo de la tasa anual del 4% que exigen los compromisos de duplicar la eficiencia.

"Las energías renovables aún pueden cerrar la brecha de aquí a 2030, pero la eficiencia energética se está quedando atrás, la demanda de electricidad está aumentando más rápido de lo esperado y la infraestructura de la red eléctrica no ha logrado seguir el ritmo", afirmó en el informe Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables.

La Central Hidroeléctrica Yacyretá es el proyecto hidroeléctrico más grande de Argentina.

El próximo gran desafío

El reporte estimó que se necesitará una media de casi mil mil millones dólares por año en inversiones en la red eléctrica entre 2026 y 2030, frente a los 525.000 millones de dólares invertidos en 2025.

Ben Backwell, presidente de la Alianza Global de Energías Renovables, señaló que los gobiernos deben "convertir las energías renovables en una prioridad económica nacional", entre otras cosas mediante la ampliación de las redes, el despliegue de sistemas de almacenamiento y la electrificación de los hogares, el transporte y la industria.

La mirada puesta en la próxima COP

Se espera que las negociaciones climáticas de la COP de este año, que se celebrarán en Turquía en noviembre, se centren en el uso de la electricidad para abastecer a más sectores y en impulsar un nuevo objetivo: que la electricidad cubra el 35% del consumo final de energía mundial para 2035.

FUENTE: Reuters