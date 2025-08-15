Generación distribuida: EPEN instaló el primer medidor bidireccional

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) dependiente del Ministerio de Infraestructura concretó en Senillosa la instalación del primer medidor bidireccional, dando origen al primer usuario generador que inyecta energía renovable a la red provincial y comercializa sus excedentes con EPEN.

Con el acompañamiento del ministerio de Economía, Producción e Industria, y luego del lanzamiento días atrás del Programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, autoridades de Economía, Producción e Industria y del EPEN estuvieron presentes desde el establecimiento vitivinícola “Puerta-Oeste”.

El marco normativo es dado por la reglamentación de Ley Provincial 3297, que adhiere en gran parte a la ley nacional 27.424 de generación distribuida y que permite a cada uno de los clientes de distribuidoras de energía eléctrica poder generar energía eléctrica de fuentes renovables -ya sea solar, eólica u otras fuentes, para su autoconsumo, hasta el límite de la potencia que tiene contratada.

Generación distribuida en Neuquén

En este esquema, cuando el usuario consume energía de la red, se le factura como siempre; y cuando produce más de lo que consume, el excedente se inyecta a la red y se le retribuye al usuario de acuerdo al precio estipulado en el cuadro tarifario, generando un balance neto económico en su factura.

“Estamos descentralizando la generación: la energía se produce directamente en el punto de consumo, como una vivienda, un comercio o una empresa pequeña o mediana, con beneficios en eficiencia técnica y ahorro económico”, destacó Mario Moya, presidente del EPEN.

Para convertirse en usuario generador, el cliente debe contar con un instalador calificado y matriculado en la provincia, utilizar equipamiento que cumpla con estándares de calidad y seguridad y cumplir con los procedimientos administrativos, técnicos y legales establecidos por EPEN.

Generación distribuida EPEN Senillosa Neuquén renovables (2)

Resultado de políticas públicas

Este hito en Senillosa, fue propiciado gracias al impulso dado por el gobierno provincial a la eficiencia energética y a la producción neuquina. De hecho, Viviana Goldstein y Julio Penros -los propietarios de "Puerta Oeste"- han contado con el acompañamiento del ministerio de Economía, Producción e Industria para llegar a este momento en su emprendimiento. Junto a la subsecretaría de Producción, mediante un crédito de la línea Agricultura Familiar, obtuvieron paneles solares para incorporar a la producción que sigue técnicamente Centro PyME ADENEU, mediante su experto en vitivinicultura.

Este logro también es el resultado de años de trabajo en generación distribuida que el EPEN viene implementando en escuelas, edificios públicos, iglesias y hasta un municipio. Y marca el inicio de una etapa en la que los usuarios también se convierten en protagonistas de la transición energética en Neuquén.

Cómo gestionar el incentivo

El programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía vigente está dirigido a empresas y productores que pertenezcan al sector agroindustrial y que realicen actividades relacionadas al sector avícola, vitivinícola (bodegas), celulosa, empaques, forestal, forrajero, frigoríficos, ganadería, mataderos, olivícola, piscicultura. Además, deberán tener suministros con tarifas T2, T3 y/o T4 del EPEN, o bien, en caso de existir convenios, estar bajo la prestación de otras distribuidoras eléctricas habilitadas.

El beneficio se aplicará durante ocho meses, con opción de extenderlo a 12 meses si se presenta un plan de eficiencia energética.

La postulación es 100% digital, rápida y accesible y está habilitada hasta el 31 de agosto de 2025. Las empresas interesadas deben completar el formulario en: www.adeneu.com.ar/eficienciaenergetica.