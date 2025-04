El hidrógeno pide que "dejen de ponerle palos en la rueda"

Reglas claras para generar competitividad. Competitividad para ganar mercados. La ecuación del hidrógeno parece simple o similar a lo que sucede con otros vectores energéticos . Sin embargo, el denominado combustible del futuro no cuenta con un factor determinante: un marco regulatorio.

Los proyectos no se pueden desarrollar sin una ley que funcione como una red de contención ante los vaivenes político-económicos a los que está sometido el país. La necesidad de una normativa es un pedido a gritos que piden todos los actores de la industria.

“Queremos que el hidrógeno deje de tener palos en la rueda”. Esa fue una de las conclusiones a las que se llegó en el Foro Hidrógeno AHK – Edición Patagonia, que se realizó en Puerto Madryn, en el marco del EVENPa (Exposición de Vinculación Empresarial de la Patagonia).

El encargado de trazar un panorama de la situación del vector energético fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La jornada dejó una conclusión clara: Argentina está ante una oportunidad histórica para liderar una nueva industria, pero sin un marco normativo urgente, el país corre el riesgo de quedarse atrás.

“Este evento es muy importante y representa el crecimiento de los últimos tres años. Ver las aspas de los molinos de Aluar, o el buque que trajo las primeras chapas para Vaca Muerta Sur, es una muestra del potencial industrial de la región”, sostuvo Torres.

“Hoy el foro del hidrógeno nos obliga a pensar a menos de 10 años. Necesitamos un marco jurídico para ser competitivos y atraer inversiones. No podemos perder más tiempo”, consideró el mandatario.

El hidrógeno como industria y futuro

Torres fue categórico al destacar que la industria del hidrógeno no solo es una opción energética, sino una apuesta estratégica que puede diversificar la matriz productiva y abrir nuevas fuentes de ingreso. “A diferencia del petróleo, esto es una industria verde, que se radica y desarrolla en la región. Es un círculo virtuoso que incluye a todos los sectores. Es hora de trabajar espalda con espalda con el sector privado para acelerar los tiempos”, aseguró.

El gobernador aseguró que Chubut ya picó en punta, gracias al proyecto piloto de Hychico, y remarcó que “el alivio fiscal y la competitividad son temas que no pueden esperar” y ponderó que el marco regulatorio que está en el Congreso de la Nación cuenta con la participación de todos los sectores.

Oscar Dethier, presidente de CIMA, respaldó esa visión: “Nos gratifica ver que el trabajo de la Provincia y la Legislatura va en el mismo camino. La voz de la Patagonia debe ser escuchada. Los generadores de riqueza son los privados, y los gobiernos deben sacarnos el peso de encima. Nosotros somos los que hacemos el futuro”.

En uno de los paneles técnicos, el consultor energético Ezequiel Cufré abordó el contexto global del hidrógeno y advirtió sobre el riesgo de quedar rezagados: “Con la llegada de (Donald) Trump (a la presidencia de Estados Unidos) al escenario global, resurgió la agenda de los fósiles. Las metas climáticas de 2030, como la reducción de emisiones de carbono, están ralentizándose. Europa cumple con apenas un 10%. Pero esa agenda se va a renovar. El objetivo sigue siendo desfosilizar la matriz energética”.

El especialista subrayó que la Patagonia debe consolidar su competitividad y resolver cuellos logísticos. “Esto es una nueva industria, que genera valor y que tiene una agenda de exportación. Santa Cruz ya debatió el Proyecto Gaucho. Chile nos lleva ventaja, y hay que mirar lo que hacen. El secreto está en tener una matriz energética barata y competitiva. Este tiempo debe ser bien aprovechado para construir la hoja de ruta”, analizó.

Foro de Hidrógeno AHK - Edición Patagonia Chubut.jpeg

El Congreso, clave para asegurar inversiones

En tanto, la diputada nacional Ana Clara Romero explicó el avance del proyecto de ley presentado el año pasado en el Congreso de la Nación donde se tomó de partida la propuesta elaborada por la Plataforma H2 y se le fueron agregando diferentes consideraciones que aportaron los actores de la industria. “Es un proyecto transversal donde está toda la Patagonia incluida. Todos hicieron sus aportes y salió un proyecto robusto”, afirmó la legisladora.

Romero remarcó que ahora el diálogo es con Nación y con la Secretaría de Energía. “El Gobierno nacional debe comprender que esto va más allá de las dudas que hay sobre si el hidrógeno será una realidad. No podemos quedarnos en la duda. Debemos garantizar condiciones para que los proyectos puedan sostenerse en el tiempo”, destacó.

En este sentido, la diputada nacional ponderó que antes de fin de año se puede lograr dictamen en las tres comisiones por las que tiene que pasar el proyecto de ley. “La Libertad Avanza tiene dos de esas tres comisiones: tienen que entender que es ahora o nunca”, advirtió.

Asimismo, Gustavo Menna, actual vicegobernador de Chubut y exdiputado nacional, consideró que uno de los obstáculos para que los proyectos puedan avanzar ya no existe y reparó en que el RIGI no alcanza para el hidrógeno.

“El cepo era una traba, y hoy no está más. Pero el RIGI, tal como está, no alcanza. Tiene solo dos años de ventana para inversiones, y el H2 necesita más tiempo para desarrollar demanda. Esta es una apuesta a largo plazo, con un compromiso ambiental que no se puede esquivar”, afirmó.

Una industria que aún no arranca

Juan Carlos Villalonga, coordinador de la Plataforma H2, ofreció una mirada técnica sobre el desarrollo del sector y fue claro en cuanto a los tiempos: “Hoy no existe un mercado consolidado. La tecnología de escala aún no está disponible. Esta es una industria en proceso de gestación. El RIGI está pensado para sectores más maduros, pero el hidrógeno necesita un encuadre propio. Es un error intentar encajarlo en instrumentos que no le corresponden”.

El especialista recordó que la industria renovable tardó más de 30 años en despegar, a pesar de contar con tecnología probada y demanda existente. “Con el hidrógeno, el desafío es mayor. Chile está haciendo bien las cosas, pero tampoco arranca y está pidiendo por un marco regulatorio. Brasil genera su propio mercado interno para poder exportar en 2035. Nosotros no tenemos esa capacidad, así que debemos prepararnos ahora para poder salir al mundo. Esto lleva tiempo y planificación”, aseveró.

La conclusión del foro fue unánime: el hidrógeno es una oportunidad única para la región y para el país, pero requiere decisión política, coordinación público-privada y una ley nacional que brinde estabilidad jurídica e incentivos reales.

“Estamos bien encaminados”, cerró Torres. “Pero no podemos permitirnos seguir perdiendo tiempo. Las provincias ya dieron el primer paso, y ahora necesitamos que el Congreso y el Gobierno nacional hagan lo suyo. Tenemos todo para ser líderes en la industria del futuro”.