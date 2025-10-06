Arancel cero para 50.000 autos eléctricos e híbridos en 2026: ¿Bajarán los precios?

El Gobierno Nacional lanzó hoy la convocatoria para un cupo de 50.000 unidades de autos electrificados que podrán ser importadas con arancel cero durante el año 2026 . Esta medida, publicada mediante la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se consolida como el eje de la estrategia oficial para acelerar la transición energética en el parque automotor local y, fundamentalmente, presionar a la baja los precios en todos los segmentos del mercado.

La iniciativa, dirigida tanto a empresas con producción local como a importadores directos , busca inyectar una mayor oferta de modelos que compitan directamente con los automóviles de combustión interna ya existentes. El plazo para que las empresas accedan a este cupo y presenten sus planes de importación es hasta el 13 de octubre inclusive .

Un punto clave de la convocatoria es la limitación de valor: los vehículos importados bajo este régimen deben tener un valor FOB de hasta USD 16.000.

La medida fue celebrada en Twitter por el ministro de Economía, Luis Caputo, al decir: “Seguirá el límite de precio FOB de hasta 16 mil dólares y se priorizará a los autos que lleguen con precios más económicos”.

Embed Seguirá el límite de precio FOB de hasta 16 mil dólares y se priorizará a los autos que lleguen con precios más económicos. https://t.co/9CbbKyhh9d — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2025

La planificación 2026

La Resolución 377/2025 abarca una amplia gama de tecnologías de motorización, asegurando la diversificación de la oferta en el mercado:

Vehículos Eléctricos a Batería (BEV): Funcionan exclusivamente con batería.

Funcionan exclusivamente con batería. Híbridos Convencionales (HEV): Combinan motor a combustión y motor eléctrico.

Combinan motor a combustión y motor eléctrico. Híbridos Mild (MHEV): Utilizan un motor eléctrico auxiliar para asistir al motor a combustión.

Utilizan un motor eléctrico auxiliar para asistir al motor a combustión. Híbridos Enchufables (PHEV): Combinan ambos motores con la capacidad de recarga externa.

La antelación de este llamado es una movida estratégica. Al realizar la convocatoria en octubre de 2025, el Gobierno proporciona el tiempo necesario para que los importadores puedan coordinar la producción y logística internacional. El objetivo es que las primeras unidades del cupo 2026 comiencen a ingresar al país en los primeros días de enero del año que viene.

image La medida apunta a que bajen los precios.

Balance del régimen 2025

El régimen de importación sin arancel, que se extenderá por un período de 5 años a partir del Decreto 49/25, ya adjudicó un total de 50.000 vehículos a lo largo de 2025, distribuidos en dos tandas.

Los resultados preliminares son alentadores: se proyecta que para enero de 2026, el total de vehículos ingresados producto de estas dos primeras convocatorias superará las 40.000 unidades.

La presente convocatoria para 2026 también incluye una cláusula operativa importante: la opción de registrarse en una lista de espera. Esta lista permitirá reasignar los vehículos del cupo 2025 que sean eventualmente desistidos o cuyas condiciones de importación hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

La continuidad de este régimen con un cupo de 50.000 unidades en 2026 es una señal clara para la industria. No solo facilita el acceso a la movilidad sostenible, sino que fomenta una mayor competencia entre marcas y motorizaciones, forzando la modernización y alineación del parque automotor argentino con las tendencias globales de la industria.