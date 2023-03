La necesidad de reformas para ordenar la macroeconomía

Los profesionales coincidieron que los precios relativos están muy distorsionados, el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) está “reventado”, las tarifas energéticas son “ridículas” y no hay posibilidades de acceder a una línea de financiamiento para estabilizar la economía.

En este sentido, los especialistas sostuvieron que es necesario avanzar en un plan de reformas porque se corre el riesgo de continuar en el mismo lugar durante diez años. Es por eso que instaron a no cargar de responsabilidades a solo un par de dirigentes sino llevar a cabo consensos entre las principales fuerzas políticas.

Panel Economía Vaca Muerta Insights (2).jpeg Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo Consultores; Emanuel Álvarez Agis, director de Consultora PxQ; y Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Nación; en el Panel Economía de Vaca Muerta Insights. Créditos: Dan Damelio.

También explicaron que no se debe desaprovechar el “regalo divino” de Vaca Muerta y es necesario establecer reglas de juego claras. Es que la macroeconomía está desarmada y, de continuar de esta manera, no servirá de nada que la formación no convencional se convierta en un gran polo exportador.

Los expertos manifestaron que uno de los pilares del programa de reformas, que lleve adelante el próximo Gobierno nacional, será que la población entienda que no se debe gastar más de lo que se recauda y que ningún país puede desarrollarse con tarifas que representan una cuarta parte del costo de su producción. La discusión de los subsidios energéticos será clave para el próximo gobierno y la clase política tendrá un rol fundamental para que la clase media y alta comiencen a pagar ciertas cuestiones (como tarifas), para poder ganar en otras (bienes).

Si bien hay incertidumbre con respecto al futuro, los especialistas manifestaron que las elecciones presidenciales permitirán contar con un panorama un poco más claro donde el gradualismo dejó de ser una opción.

Los profesionales también manifestaron que las reformas implicarán un gran costo político donde los acuerdos serán fundamentales para que Argentina comience a recorrer un único camino en el futuro. La tarea no es fácil teniendo en cuenta que el mundo está cada vez más polarizado.

En este marco, los economistas reflexionaron que el principal desafío de la clase política será desarrollar un cambio en la sociedad donde los líderes de las principales fuerzas deberán encabezar esa misión. En ese objetivo, los profesionales advirtieron que algunos perderán más que otros.