La protesta se hizo en las puertas de la compañía ubicada en la calle Trabajadores de la Industria del Parque Industrial Neuquén y agrupó mayoritariamente a trasportistas que no pueden afrontar pagos salariales y a los que EDVSA les debe facturas desde noviembre de 2019. No hubo nadie que los reciba, salvo la policía en los portones de la compañía.

Martín Cides es dueño de Transportes Nacar, una compañía que opera hace más de 20 años en la región y que tiene cinco empleados. Hoy no sólo no puede cobrar las deudas que tiene EDVSA con ellos; sino que aseguró que está fundido y que la pyme no puede pagar los salarios.

“Venimos luchando desde hace muchos años para terminar en manos de una empresa que no tiene escrúpulos en dejar a la gente en la calle, estamos arruinados económicamente”, sostuvo el empresario, quien junto a otros protestó con las medidas de prevención que prevé la pandemia del cororavirus, como el distanciamiento social y el uso de tapacobas.

Desde las cámaras pymes de Neuquén están intentando buscar varias estrategias para afrontar el tema: la vía judicial con una denuncia penal al directorio de EDVSA o seguir negociando para que los acreedores puedan cobrar al menos el 40% de las facturas, según explicó Edgardo Phiellip, que integra la Asociación de Comercio, Industria y Afines del Neuquén (ACIPAN).

La deuda oficial de EDVSA en el BCRA es de $546.176.214 con 1132 cheques rechazados. Sin embargo, fuentes del sector con acceso a base de datos bancaria consignaron a +e que el monto es de $772.076.671 con 522 empresas, que van desde facturaciones diversas.

Algunas empresas chicas de Neuquén tenían casi exclusividad en la prestación de servicios con EDVSA por lo que están en una posición de dependencia absoluta en términos de contratos. Al poder cobrar las facturas, no pueden afrontar el pago de salarios y tampoco a sus propios proveedores.

Ignacio Iranzi también es proveedor de servicios de alimentos a la industria y EDVSA le debe cerca de 15 millones de pesos. “Sabemos que estamos muertos el mes que viene y las acciones judiciales son lentas, hoy lo que nos sirve es sacar a la luz esto”, dijo el empresario pyme en diálogo con +e.

EDVESA propuso una Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que muchos empresarios locales no firmaron. Se trata es un mecanismo por el cual la compañía no va a la quiebra y hasta puede disponer de sus bienes porque no puede ser inhibidos.

Este medio viene intentando comunicarse de manera insistente con el accionista mayoritario de la compañía, Osvaldo Nunzi, o con algún representante, para conocer la versión que circula tanto de la boca de los empresarios pymes como la del BCRA. Hasta ahora no hubo una respuesta.

Los proveedores con facturas a cobrar más grandes son Proyectos Metalúrgicos SA con $37.335.791, Stelki Sarita Senobia, cuyo monto a cobrar asciende a $35.565.267, Cimet SA con facturas por $29.584.638 y Servigruas SRL con $29.584.638, según los datos que se habrían filtrado internamente desde la compañía.

También le siguen Piedra Pampa SRL con $19.749.634 y Terar SA cuyo monto asciende a $19.376.889, Blanco Grup SA con $16.466.216, y Sullair Argentina SA, con facturas por $16.147.248 entre otras de las 522 razones sociales. Además, hay unas 60 empresas que tienen facturas pendientes de pago de entre $1.000.000 y $2.000.000.

