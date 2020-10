Minería: Nación propone un esquema gradual de retenciones

Para el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel , que se haya aplicado el 12% de retenciones cuando por Ley ya estaba dispuesto un tope del 8% tuvo un efecto negativo. "Por un lado, proyectos que podrían arrancar no arrancan todavía porque con este nivel de incertidumbre en las retenciones no les conviene, y por otro está claro que afecta más a los proyectos que están en plena producción, que no fueron factibilizados con el 12%, ni con el 8%. Eso es un impacto negativo" , remarcó el funcionario en diálogo con +e.

Según se desprende de la explicación de Hensel, son dos las posturas que se plantean en la interna del Gobierno nacional sobre las retenciones mineras. "Por un lado, se piensa que determinadas medidas tienen un costo fiscal, entonces por ahí lleva tiempo hacer esos análisis", indicó en referencia a la demora de la reglamentación que las llevó del 12 al 8%.

"Pero también, desde el punto de vista práctico aplicar un mayor porcentaje de retenciones acorta la vida útil de los proyectos, algo que es clave en minería. Los proyectos en vez de extender su vida útil, la acortan, y eso termina impactando en el fisco, en el trabajo, en las pymes, en la cadena de valor, y terminan teniendo un costo bastante más elevado", señaló la autoridad minera nacional, quien hasta el año pasado fue ministro de Minería de San Juan y antes de eso fue varias veces intendente del departamento de Sarmiento en esa provincia. "Yo lo veo así, lo he visto en la práctica, en los años que tengo de experiencia con esta actividad", agregó.

cerro vanguardia - santa cruz argentina.jpg Cerro Vanguardia, uno de los yacimientos mineros más grandes de la Argentina, en la provincia de Santa Cruz.

Casi como un intento por unir las dos posturas, Hensel tiene en carpeta una propuesta que define como superadora. "Es un esquema distinto, progresivo, para la aplicación de retenciones. Se trata del programa de reactivación de la inversión económica minera, pero es más conocido como el programa 'proyecto por proyecto'. Está escrito, lo vamos a plantear y lo vamos a discutir. Nosotros estamos acá para hacer propuestas, no promesas”, adelantó el funcionario. “No se trata de armarle algo a medida de cada proyecto individual, se trata de respetar un principio de gravar lo menos posible la inversión y volcarlo a la etapa de producción, la idea apunta a que sea posible el repago de las inversiones los primeros años. De eso se trata, de hacerlo más liviano”, afirmó.

De acuerdo con los datos del secretario, la Argentina llegó a exportar por 7200 millones de dólares por año. De esa cifra, rápidamente se bajó a 5000 millones de la misma moneda y actualmente, se exportan minerales por 3200 millones. Estas cifras alarman pero no sorprenden a los mineros, que advierten que en cuanto a volumen de inversión suman más las minas metalíferas que iniciaron su proceso de cierre –o están en eso- durante el gobierno anterior, que los proyectos que comenzaron o están cerca de su fase de producción.

"Si seguimos así sin nuevas operaciones, seguiremos perdiendo dos tercios más. Esta es mi preocupación. Entonces cómo hacemos para tener más operaciones que generen trabajo, que generen producción, riqueza, exportaciones y divisas. Esa es mi agenda porque estoy apremiado por una situación que es bien compleja y bien difícil", señaló Hensel y enfatizó: "Tenemos problemas para poder captar la inversión y ese es el gran desafío. Cómo hacemos entre todos, el equipo económico y el de Producción, para generar condiciones más favorables".

Sin alterar la ley marco, que es la 27.541 de Solidaridad, lo que se plantea es que para la aplicación de los impuestos para la exportación se tenga en cuenta cuando una empresa está en un período de repago de un crédito millonario que tomó para poner en marcha un proyecto a fin de afectarla lo menos posible, y que también se considere el modelo de proyecto que se busca desarrollar.

litio _ argentina.jpg

Semanas antes de la declaración de la pandemia de coronavirus, Hensel presentó en la feria minera canadiense PDAC, que se realizó en la ciudad de Toronto, los proyectos que la Argentina tiene en "línea de largada", así considerados porque están técnicamente factibilizados, por lo que están listos para avanzar en la etapa de financiación y construcción.

Se trata de grandes proyectos metalíferos que tienen un potencial de inversión de unos US$ 25.000 millones, de los cuales el 50% son para la explotación de cobre como Agua Rica en Catamarca, Pachón, Josemaría, Los Azules y Filo del Sol en San Juan, y Taca Taca en Salta.

"Tenemos que buscar gravar lo menos posible la inversión, sí vamos a gravar la producción y el Estado va a recibir lo que tiene que recibir pero de otra manera. No nos salimos de la regla general que hoy es un 8% a las exportaciones del sector minero. No estoy diciendo que no van a pagar ese porcentaje. Todo esto lo pensamos para no desalentar la inversión. Estoy buscando una modalidad que no me impida la inversión y que el proyecto logre su factibilidad sin que el Estado deje de percibir lo que tiene que percibir, es decir con un sistema más progresivo", puntualizó Hensel.

A decir del secretario, no es lo mismo producir oro, cobre, plata, litio y no inciden de la misma manera las retenciones en un proyecto que en otro, no es lo mismo el período de repago en un proyecto que en otro, no es lo mismo la ley de corte de minerales en un proyecto que en otro; por esas particularidades apuntó que "lo que tenemos que hacer es generar modelos económicos financieros para la plata, para el oro, litio, cobre, que son las grandes ofertas mineras que hoy tiene la Argentina, y poder explicarlo con total transparencia. Proponemos a la luz de nuestra experiencia que este es un esquema que puede funcionar para el sector".