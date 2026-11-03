Vaca Muerta ya superó las 24.000 etapas de fractura

Hace rato que Vaca Muerta dejó de ser solo una promesa. Es la roca que hoy sostiene gran parte de la producción de petróleo y gas del país y la que dio vuelta la balanza energética. Con unos 30.000 kilómetros cuadrados, queda muchísimo camino por recorrer, y el mejor termómetro para medir el pulso son los sets de fractura.

En octubre se completaron 2403 etapas de fractura , según el relevamiento mensual que elabora Luciano Fucello , flamante key accounts manager de MMA. El número llega después de un año irregular, con meses de récord y otros de freno, y deja a la región en un nivel de actividad parejo.

Contra septiembre, cuando se registraron 2395 etapas, la diferencia fue mínima: apenas ocho más. Pero el promedio mensual de los primeros nueve meses del año fue de 2403 fracturas, exactamente la misma cifra que se alcanzó en octubre.

Un año de subas y bajas

El año arrancó con buen ritmo. En enero hubo 2392 etapas de fractura y en febrero, 2371, un mes más corto que igual sostuvo el nivel. En marzo llegó el primer salto fuerte: 2616 etapas, una cifra que en ese momento parecía difícil de repetir.

Abril trajo una baja a 2335 y mayo, una recuperación a 2484. El techo llegó en junio, con 2760 etapas, el récord del año hasta ahora. Fue el mes que mostró de qué es capaz la cuenca cuando las operadoras aceleran todas al mismo tiempo.

El trabajo del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros evidencia que en julio la actividad cayó a 2010 etapas, el registro más bajo de 2026 y 750 menos que el mes anterior. Agosto marcó un rebote a 2262 y septiembre consolidó la vuelta con 2395, la antesala del dato de octubre.

Con esos números, el acumulado de 2026 ya suma 24.028 etapas de fractura en Vaca Muerta entre enero y octubre. Si noviembre y diciembre repiten el ritmo del último mes, el año cerraría por encima de las 28.800 fracturas.

Vaca Muerta se mantiene el promedio de trabajos esperados por este 2026.

YPF, lejos del resto

Entre las operadoras, YPF volvió a quedarse con la porción más grande. La empresa de mayoría estatal completó 1440 etapas en octubre, casi el 60% del total. Dicho de otro modo, seis de cada diez fracturas de la roca madre llevaron su sello.

Detrás se ubicó Tecpetrol con 239 etapas. Pegada aparece Vista, la compañía que conduce Miguel Galuccio, con 227. Entre las dos sumaron 466 fracturas, apenas un tercio de lo que hizo YPF en el mismo mes.

Más abajo en el ranking se ubicó Shell, con 178 etapas, seguida por Pampa Energía, con 135. La empresa de Marcelo Mindlin viene ganando terreno en el petróleo no convencional con su desarrollo en Rincón de Aranda.

Cierran la lista Pluspetrol, con 100 etapas, y TotalEnergies, con 84, el número más bajo entre las compañías que tuvieron equipos trabajando en la formación durante octubre.

Halliburton domina los sets

Del lado de las empresas de servicio, Halliburton sigue siendo la gran protagonista. Hizo 1477 etapas, el 61% del total: 1209 para YPF, 178 para Shell y 90 para Pampa Energía. Toda la actividad de Shell en el mes pasó por sus equipos.

En tanto, SLB quedó segunda con 408 etapas. Repartió el trabajo entre tres clientes: 231 fracturas para YPF, 132 para Vista y 45 para Pampa Energía. Junto con Halliburton, fue la única que atendió a tres operadoras distintas.

En tercer lugar, se ubicó Tenaris, con 323 etapas. La firma del Grupo Techint concentró 239 fracturas para Tecpetrol, su empresa hermana, y otras 84 para TotalEnergies, que le confió toda su actividad de octubre.

Completan el cuadro SPI, que hizo las 100 etapas de Pluspetrol, y Calfrac, con 95, todas para Vista. La compañía de Galuccio dividió su programa del mes: las 132 fracturas restantes quedaron en manos de SLB.