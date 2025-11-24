Vaca Muerta: en 9 meses se conectaron 60 pozos gasíferos y crece su impacto el total nacional

La actividad en Vaca Muerta registró un movimiento significativo durante los primeros nueve meses de 2025, con la conexión de 60 pozos gasíferos. Aunque este nivel fue inferior al del mismo período del año anterior, representa un volumen considerable para sostener la dinámica operativa de la cuenca y mantener la oferta energética del país.

Los datos del informe Economía & Energía muestran que la incorporación de nuevos pozos permitió dar continuidad a los proyectos en marcha y acompañar la evolución del shale gas, que volvió a tener un papel central en la estructura productiva. Entre enero y septiembre, el shale alcanzó una participación del 53% sobre el total nacional, lo que significó un aumento del 3% respecto del año previo.

Ese incremento respondió al impulso del gas asociado y a la estabilidad de los desarrollos en áreas clave de la Cuenca Neuquina. Aun con una actividad más acotada en algunos bloques, la producción no convencional mostró un comportamiento robusto, especialmente en los meses de mayor demanda estacional.

En septiembre, la producción nacional de gas natural alcanzó los 147 MMm3/d. Este desempeño implicó un aumento del 3,1% frente a igual mes de 2024 y reflejó la incidencia del shale, que sostuvo buena parte del crecimiento general. El promedio acumulado entre enero y septiembre fue de 146,5 MMm3/d.

tecpetrol fortin de piedra.jpg Tecpetrol exportará gas a Brasil producido en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta.

Más aportes del gas asociado

Según el informe de la consultora que dirige Nicolás Arceo, el movimiento operativo en Vaca Muerta estuvo marcado por comportamientos distintos según las áreas. Aguada Pichana Oeste y Sierra Chata fueron dos de los bloques donde se verificó la mayor contracción en los niveles de actividad. Esa situación condicionó la expansión del gas seco, que en septiembre creció interanualmente un 16,3%, un porcentaje más moderado frente a años previos.

Sin embargo, el gas asociado registró un incremento que permitió compensar parte de la menor cantidad de pozos conectados. En agosto, la producción de shale gas tuvo un crecimiento interanual del 9%, impulsado justamente por ese segmento. La combinación de ambos factores contribuyó a sostener la participación del shale en el total nacional.

Durante el invierno 2025, la oferta de gas natural alcanzó los 175 MMm3/d. El volumen representó un incremento del 2,7% frente al mismo período de 2024 y dio cuenta de un aumento de la producción local equivalente a 8 MMm3/d. Las importaciones desde Bolivia siguieron en niveles mínimos, por lo que más del 90% de la oferta provino de la producción argentina.

En julio se registró un récord histórico, con 161 MMm3/d de producción local. Ese dato reforzó la importancia de los desarrollos no convencionales para atender la demanda en los meses de mayor consumo residencial e industrial.

Gasoducto Norte Reversión operario Gas.jpg El gas de Vaca Muerta genera esperanza para conquistar la región.

Vaca Muerta acompañó el crecimiento nacional

La Cuenca Neuquina volvió a ubicarse como la principal generadora de gas del país. En septiembre, la producción alcanzó los 100 MMm3/d y el promedio de los primeros nueve meses llegó a 106 MMm3/d, lo que representó un aumento del 3,7% respecto del mismo período del año anterior.

Entre enero y septiembre de 2025, el shale gas explicó el 74% de la producción dentro de la cuenca. El dato implicó un crecimiento de cinco puntos porcentuales frente al año anterior y un salto de 36 puntos respecto de 2019. Este comportamiento estuvo asociado al avance de los desarrollos de gas seco y al aporte adicional del gas vinculado a la producción de crudo.

Durante el invierno 2025, la Cuenca Neuquina registró un máximo de 118 MMm3/d, lo que representó un incremento interanual del 4,1%. El aumento se apoyó en la expansión del gas seco en un 5% y en un crecimiento del 32% del gas asociado, mientras que el segmento convencional mostró una caída del 10%.